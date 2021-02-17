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17.02.2021 15:30
Рубрика: В мире

Королеве красоты из Мексики грозит 50 лет тюрьмы за похищения людей

Текст: Юрий Когалов
Фото: Laura Mojica Romero / facebook Фото: Laura Mojica Romero / facebook
Фото: Laura Mojica Romero / facebook

Мексиканская полиция арестовала бывшую королеву красоты штата Оахака - 25-летнюю Лауру Мохика Ромеро. Ее подозревают в причастности к похищениям людей, за что модели грозит огромный тюремный срок - до 50 лет лишения свободы. В рамках этого дела полиция арестовала еще семь членов банды - двух женщинам и пяти мужчинам. Судья уже пообещал не давать никакого снисхождения членам этой преступной группы, всех подозреваемых он оправил в тюрьму на два месяца, пока следователи продолжают сбор доказательств.

Фото: AP Photo/David J. Phillip
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Парадокс заключается в том, что Мохика в своих интервью всегда поддерживала борьбу с насилием, особенно направленным против женщин, помогала одеждой нуждающимся, собирала средства для борьбы с раком груди и лейкемией. В какой именно момент она оказалась втянута в криминал, неизвестно.

Свой титул "Мисс Оахака" модель завоевала в 2018 году. В 2020-м она стала "Королевой кофе" по итогам международного конкурса, проводившегося в Колумбии.

Арестовали ее в штате Веракрус, занимающем второе место в стране по количеству похищений людей (15-20 случаев в месяц), уступая только штату Мехико, отмечает Mexico News Daily.

В мире Северная и Центральная Америка Мексика

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