Легкоатлет Акименко стал чемпионом России

Серебряный призер чемпионата мира 2019 года в прыжках в высоту Михаил Акименко одержал победу на зимнем чемпионате России по легкой атлетике в Москве.

Акименко показал результат 2,31 м. "Серебро" взял Даниил Цыплаков (2,28), "бронзу" - Никита Курбанов (2,24). А вот в мировом рейтинге Акименко только третий. Улучшить результат Михаил постарается 28 февраля на Кубке Москвы по прыжкам в высоту под музыку. А еще он надеется выступить на чемпионате Европы в помещении, который пройдет в польском городе Торунь 5-7 марта.

Напомним, что у российских легкоатлетов пока нет допуска на главный старт зимнего сезона. Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) отправила во Всемирную легкоатлетическую ассоциацию "дорожную карту" по восстановлению. World Athletics до 22 февраля должна огласить решение о выдачи нашим спортсменам нейтрального статуса.