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17.02.2021 18:33
Рубрика: Спорт

Легрейд выиграл индивидуальную гонку на ЧМ по биатлону

Текст: Максим Домчев

Норвежец Стурла Холм Легрейд выиграл индивидуальную гонку на 20 км на чемпионате мира в Поклюке. Лучший из россиян стал Карим Халили, ставший шестым.

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
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В среду на чемпионате мира в Словении биатлонистам предстояло преодолеть дистанцию 20 км с четырьмя огневыми рубежами.

Победу одержал представитель Норвегии Стурла Холм Легрейд. Он не допустил ни одного промаха, преодолев дистанцию за 49 минут 27 секунд.

Второй результат у спортсмена из Германии Арнда Пайффера. Он также был точен, но уступил победителю 16,9 секунды. Бронза досталась еще одному норвежцу Йоханнесу Дале. Допустив один промах, он уступил 40,9 секунды.

Лучшим из россиян стал дебютант чемпионата мира Карим Халили, финишировавший с шестым результатом. Он не допустил промахов, но уступил более 1 минуты и 45 секунд.

Лидер сборной Александр Логинов в первой половине гонки промахнулся трижды и стал 30-м. Чуть удачнее выступил Евгений Гараничев. С двумя не закрытыми мишенями он стал 16-м.

Матвей Елисеев показал 61-й результат.

Спорт Биатлон Чемпионат мира по биатлону-2021

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