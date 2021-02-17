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17.02.2021 15:59
Рубрика: Власть

Матвиенко надеется на снятие основных ограничений по COVID к концу мая

Текст: Галина Мисливская

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что многие ограничения, введенные в России из-за пандемии коронавируса, могут быть сняты к концу мая.

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Такое мнение она высказала в ходе заседания оргкомитета Невского международного экологического конгресса, мероприятие пройдет 27-28 мая в Санкт-Петербурге.

На заседании присутствовали вице-премьер РФ Виктория Абрамченко и глава Роспотребнадзора Анна Попова. "К концу мая, я надеюсь, мы уже сможем обняться с вами, Анна Юрьевна, Виктория Валериевна, провести наш конгресс в очном формате", - сказала, обращаясь к ним, Валентина Матвиенко.

При этом она призвала всех "не торопиться отменять масочный режим" и соблюдать правила безопасности.

Власть Работа власти Внутренняя политика Законодательная власть Совет Федерации Пандемия коронавируса COVID-19

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