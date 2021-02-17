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17.02.2021 14:20
Рубрика: Власть

Матвиенко опровергла фейк о размерах своей пенсии

Текст: Галина Мисливская

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе пленарного заседания палаты посетовала на то, что в интернете распространяется ложная информация о том, что она якобы получает огромную пенсию.

Фото: iStock
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"Я из интернета узнала, что "Матвиенко получает пенсию 450 тысяч", - сказала она. - Люди, естественно, раздражаются, когда видят такие цифры".

Глава Совфеда напомнила, что декларация о ее доходах находится в открытом доступе. "У меня почти 50 лет трудового стажа, я получаю пенсию 25 тысяч", - сообщила Валентина Матвиенко.

Она предложила сенаторам подумать, как давать достоверную информацию о доходах чиновников и парламентариев, "чтобы не рождались такие мифы, слухи и не шла дискредитация людей, которые работают во власти и много делают для того, чтобы наша жизнь была лучше".

"Все эти фейки надо опровергать, потому что это просто безобразие", - заключила глава Совфеда.

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