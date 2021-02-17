МЧС предлагает создать реестр частных хосписов, домов престарелых, приютов. Для этого подготовлен законопроект, который предусматривает различные меры учета и, возможно, сертификации частников.

"Это позволит учесть все подобные объекты в соответствующем реестре поставщиков, которые в свою очередь смогут предоставлять соцуслуги на законных основаниях при соблюдении необходимых условий, включая требования безопасности и выполнение противопожарных мероприятий". - сообщил накануне директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Ринат Еникеев. По словам генерала, урегулировать работу частных предпринимателей, оказывающих соцуслуги в этой сфере, необходимо, потому что нарушений в этом виде бизнеса достаточно. Причем, нередко, выясняется это только после каких-нибудь серьезных ЧП, а то и трагедий в том или ином хосписе, то есть, когда уже поздно.

Пока работа частных хосписов не подлежит лицензированию, то есть выпадает из-под надзора МЧС

"Среди основных нарушений - неготовность персонала по правилам пожарной безопасности, отсутствие эвакуационных выходов, систем противопожарной защиты, а также отсутствие вывода сигнала о происшествии на пульт подразделений пожарной охраны", - сообщил Ринат Еникеев. Несмотря на участившиеся пожары в частных домах престарелых, эти объекты не подлежат лицензированию, то есть фактически полностью находятся в тени. Зачастую инспекторы просто не знают, что где-то существует соцобъект с круглосуточным пребыванием людей, которые не смогут себя спасти при опасности. В ближайшее время проект нормативного акта разместят на Федеральном портале.