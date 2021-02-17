Медведев назвал матч с Рублевым на Australian Open одним из лучших в карьере

Даниил Медведев после выхода в полуфинал Открытого чемпионата Австралии по теннису рассказал о том, что Россия стала теннисной державой, отдал должное Андрею Рублеву, которого победил, и восхитился выходом в полуфинал еще одного соотечественника Аслана Карацева.

Медведев отметил, что матч против Рублева был непростым и в конце встречи у него начались судороги.

"Перед последним геймом у меня, как и у Рублева раньше, начались судороги. Мне было нужно просто выйти и хорошо подать, но я не мог отталкиваться левой ногой. Если бы проиграл свой гейм, Андрей бы увидел это. Очень сложные погодные условия. Жара 40 градусов почти каждый день, сложно дышать после долгих розыгрышей", - сказал Медведев на корте сразу после игры.

По мнению 25-летнего теннисиста, прошедший матч стал одним из лучших в его карьере. "Всегда непросто играть против друга, но сегодня мы соперники. Ты выходишь на корт и тебе необходимо победить. Андрея я знаю давно, у него потрясающие удары. И сегодня я провел один из лучших матчей. Андрей прекрасно играл на этом Australian Open, не проиграл ни одного сета. И победить его в трех сетах - это круто", - отметил он.

Медведев признался, что хотел бы сыграть в финале против другого своего соотечественника Аслана Карацева, который так же, как и он, вышел в полуфинал.

"Рад за Карацева. Он стал первым в истории теннисистом, пробившимся в полуфинал дебютного турнира "Большого шлема". А ведь он не 18-летний мальчик, ему уже 27. И я бы хотел, чтобы здесь был российский финал. Понимаю, что это маловероятно, но у нас любят этот вид спорта. Думаю, мы становимся настоящей теннисной нацией", - заявил он.

В полуфинале Медведев сыграет с победителем матча между испанцем Рафаэлем Надалем и Стефаносом Циципасом из Греции.