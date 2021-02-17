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17.02.2021 09:55
Рубрика: Спорт

Медведев победил Рублева и вышел в полуфинал Australian Open

Текст: Максим Домчев
В российском четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии по теннису Даниил Медведев в трех сетах переиграл Андрея Рублева - 7:5, 6:3, 6:2.

Соперники встречались четвертый раз на корте. В трех предыдущих поединках, включая четвертьфинал Открытого чемпионата США, Медведев выиграл. В тех матчах Рублев так и не смог взять у своего партнера по сборной России ни одного сета, однако и в этот раз не сумел переломить статистику.

Фото: EPA
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В первом сете шла напряженная борьба. Медведев в начале встречи позволял себе много ошибок, но все же повел 4:2. Рублев тут же ответил брейком. Во второй раз Медведеву удалось взять подачу соперника при счете 6:5, и сет остался за ним.

Во втором сете равная борьба шла до счета 3:3. Затем Рублев почувствовал себя не очень хорошо - в Мельбурне установилась жаркая погода - и проиграл три гейма подряд. В третьем сете Медведев быстро повел 4:0, но Рублев отказался сниматься с игры и продолжал страдать на корте. Ему удалось взять два гейма, однако вытащить матч он уже не мог. Итог - 7:5, 6:3, 6:2 в пользу Медведева, который после этого результата поднимется на третье место в мировом рейтинге.

Соперником Медведева по полуфиналу станет победитель матча между испанцем Рафаэлем Надалем и Стефаносом Циципасом из Греции.

Спорт Теннис Турниры "Большого шлема" Australian Open - 2021 РГ-Видео

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