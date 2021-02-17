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17.02.2021 10:39
Рубрика: Спорт

Медведев станет третьей ракеткой мира после успеха на Australian Open

Текст: Максим Домчев
Фото: Сергей Михеев/РГ Фото: Сергей Михеев/РГ
Фото: Сергей Михеев/РГ

Российский теннисист Даниил Медведев станет как минимум третьей ракеткой мира благодаря своему выступлению на Открытом чемпионате Австралии, где он дошел до полуфинала.

Фото: REUTERS/Jaimi Joy
Карацев вышел в полуфинал Открытого чемпионата Австралии

В среду Медведев победил своего соотечественника Андрея Рублева в четвертьфинальном матче Australian Open.

В случае победы на турнире 25-летний россиянин способен подняться еще выше в мировом рейтинге - на второе место. Однако это зависит и от выступления пока удерживающего вторую позицию испанца Рафаэля Надаля, который может стать соперником Медведева по полуфиналу, если победит в своем четвертьфинальном матче Стефаноса Циципаса из Греции.

Согласно правилам, полуфиналисты Открытого чемпионата Австралии получат по 720 очков, финалисты - по 1200, а победитель - 2000 очков.

Медведев также обновил свою серию побед подряд - теперь она насчитывает 19 матчей. Прошлый сезон российский теннисист завершил десятью победами на "Мастерсе" в Париже и итоговом турнире в Лондоне. В этом году на счету Медведева четыре победы в АТР Cup и пять - на Australian Open.

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