Медведев станет третьей ракеткой мира после успеха на Australian Open

Российский теннисист Даниил Медведев станет как минимум третьей ракеткой мира благодаря своему выступлению на Открытом чемпионате Австралии, где он дошел до полуфинала.

В среду Медведев победил своего соотечественника Андрея Рублева в четвертьфинальном матче Australian Open.

В случае победы на турнире 25-летний россиянин способен подняться еще выше в мировом рейтинге - на второе место. Однако это зависит и от выступления пока удерживающего вторую позицию испанца Рафаэля Надаля, который может стать соперником Медведева по полуфиналу, если победит в своем четвертьфинальном матче Стефаноса Циципаса из Греции.

Согласно правилам, полуфиналисты Открытого чемпионата Австралии получат по 720 очков, финалисты - по 1200, а победитель - 2000 очков.

Медведев также обновил свою серию побед подряд - теперь она насчитывает 19 матчей. Прошлый сезон российский теннисист завершил десятью победами на "Мастерсе" в Париже и итоговом турнире в Лондоне. В этом году на счету Медведева четыре победы в АТР Cup и пять - на Australian Open.