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17.02.2021 02:32
Рубрика: Спорт

Месси установил два рекорда в матче Лиги чемпионов с "ПСЖ"

Текст: Артур Нанян
Фото: AP Photo / Joan Monfort Фото: AP Photo / Joan Monfort
Фото: AP Photo / Joan Monfort

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси забил единственный мяч своей команды в первой игре 1/8 финала Лиги чемпионов против "ПСЖ" (1:4) и установил сразу два рекорда.

Фото: gettyimages
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Гол в ворота парижан стал для Месси 20-м в нынешнем сезоне во всех турнирах. Таким образом, он в 13-й раз подряд добрался до этой отметки: 15 голов пришлись на чемпионат Испании, четыре - на Лигу чемпионов, еще один раз аргентинец отличился в розыгрыше Кубка страны.

Кроме того, Месси повторил достижение бывшего форварда мадридского "Реала" и "Шальке" Рауля. Только Рауль и Лионель смогли забить в Лиге чемпионов на протяжении 17 сезонов кряду.

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