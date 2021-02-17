Госуслуги в режиме онлайн будут оказывать через специальную облачную платформу, которую разработает минцифры. Проект постановления об этом размещен на портале проектов правовых актов.

"Единая система предоставления государственных и муниципальных услуг" будет связана с порталом госуслуг и позволит обеспечить доступ к ним в режиме онлайн на всей территории России. Органы власти, которые не могут сейчас самостоятельно перевести госуслуги в электронный формат, смогут их оказывать через платформу, пояснили "РГ" в пресс-службе минцифры. Ведомство предлагает нормативно закрепить ее как часть электронного правительства.

Уровень информатизации в некоторых российских регионах по-прежнему невысок, особенно в муниципалитетах, которых в нашей стране более 30 тысяч. Чтобы перевести 95% госуслуг в электронный формат к 2024 году (такая цель прописана в рамках нацпрограммы "Цифровая экономика"), минцифры предлагает использовать свою новую платформу. Это решение не потребует от органов власти никаких дополнительных затрат, кроме подготовки автоматизированных рабочих мест. "Платформа позволит быстро приступить к обработке поступающих заявок, а не создавать свои системы с нуля, нанимать программистов, закупать дополнительное оборудование", - заявляют в министерстве. Согласно документу систему введут в эксплуатацию через шесть месяцев после публикации постановления.

До 2023 года в электронный формат переведут около 200 госуслуг, сообщил в среду вице-премьер Дмитрий Чернышенко. "Одна из главных задач этого процесса (цифровой трансформации. - Прим. "РГ") - перевести госуслуги из бумажного в цифровой формат. К 2023 году в электронном виде будут доступны 197 услуг", - заявил вице-премьер. Сокращение сроков их предоставления также станет одной из важных задач.

К 2023 году в электронном виде будут доступны 197 госуслуг

Положительная динамика цифровой зрелости уже наблюдается в контрольно-надзорной деятельности, которой занимаются Роспотребнадзор, Росреестр, Ростехнадзор и другие органы. К 2023 году более 50% проверок будут проводиться дистанционно, рассказал Чернышенко.

По данным минцифры, в 2020 году появилось 48 новых госуслуг, 90% из которых востребованы именно в электронном формате. К 2030 году 95% госуслуг должны предоставляться онлайн.