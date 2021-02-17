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17.02.2021 13:55
Рубрика: Экономика

Минфин анонсировал открытый аукцион по продаже изумрудов из Госфонда

Текст: Ирина Алпатова
Фото: Павел Лисицын/РИА Новости Фото: Павел Лисицын/РИА Новости
Фото: Павел Лисицын/РИА Новости

Минфин анонсировал на своем сайте аукцион по продаже изумрудов из Госфонда на внутреннем рынке. Мероприятие состоится 30 марта.

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Изумруды реализуются на аукционе лотами. Номер, состав, начальная цена лота и шаг указываются в перечне лотов природных обработанных изумрудов, говорится на сайте ведомства. Просмотры изумрудов пройдут с 19 февраля по 29 марта 2021 года.

Для участия в аукционе допускаются организации и индивидуальные предприниматели, подавшие заявки в соответствие с прописанными на сайте Минфира требованиями. Для участия в аукционе необходимо внести задаток в размере 1 тысячи рублей.

"Аукцион проводится путем повышения начальной цены лота на "шаг" аукциона. Свои предложения участники аукциона выражают поднятием карточек с порядковыми номерами, которые они получают непосредственно перед аукционом у секретаря аукционной комиссии под роспись", - раскрывают детали в Минфине.

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