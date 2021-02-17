Минфин анонсировал открытый аукцион по продаже изумрудов из Госфонда

Минфин анонсировал на своем сайте аукцион по продаже изумрудов из Госфонда на внутреннем рынке. Мероприятие состоится 30 марта.

Изумруды реализуются на аукционе лотами. Номер, состав, начальная цена лота и шаг указываются в перечне лотов природных обработанных изумрудов, говорится на сайте ведомства. Просмотры изумрудов пройдут с 19 февраля по 29 марта 2021 года.

Для участия в аукционе допускаются организации и индивидуальные предприниматели, подавшие заявки в соответствие с прописанными на сайте Минфира требованиями. Для участия в аукционе необходимо внести задаток в размере 1 тысячи рублей.

"Аукцион проводится путем повышения начальной цены лота на "шаг" аукциона. Свои предложения участники аукциона выражают поднятием карточек с порядковыми номерами, которые они получают непосредственно перед аукционом у секретаря аукционной комиссии под роспись", - раскрывают детали в Минфине.