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17.02.2021 18:16
Рубрика: Экономика

Минфин разъяснил условия льготных ставок налога на вывод доходов

Текст: Игорь Зубков

Минфин уточнил условия применения льготной ставки налога по обновленным соглашениям об избежании двойного налогообложения (СИДН) с Кипром, Мальтой и Люксембургом.

Пересмотренные по инициативе российской стороны соглашения предусматривают увеличение ставки налога у источника до 15% в отношении доходов в виде дивидендов и процентов. При этом для институциональных инвестиций, а также для публичных компаний установлена льготная ставка в размере 5%. Она распространяется на выплаты в адрес публичных компаний при условии, что их акции котируются на фондовой бирже. Минфин разъясняет, что в этом условии речь идет о любой бирже, работающей по законодательству России или государства - партнера по СИДН.

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
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Сейчас немногие компании на Кипре, Мальте или в Люксембурге, действующие в составе российских групп, являются публичными, и таким образом, можно ожидать выхода на биржу многих из них.

При этом терминологией соглашений с Кипром и Люксембургом определено, что для получения льготы по доходам в виде дивидендов обращаться на бирже могут как акции компании, так и депозитарные расписки по ним. Тогда как в отношении доходов в виде процентов пониженная ставка применяется при условии обращения на бирже исключительно акций. Что касается российско-мальтийской Конвенции, терминология данной Конвенции не позволяет применять 5% ставку налога при выплате как дивидендов, так и процентов публичным компаниям, у которых в свободном обращении находятся депозитарные расписки, а не акции, отмечает Минфин.

"Мы детально проанализировали этот вопрос, после чего пришли к выводу, что положения Соглашений с Кипром и Люксембургом допускают применение пониженных ставок налога у источника в отношении выплат дивидендов компаниям, у которых на бирже торгуются как акции, так и депозитарные расписки по ним, - отметил статс-секретарь - замминистра финансов Алексей Сазанов. - Однако при выплате процентов, исходя из норм Соглашений с Кипром и Люксембургом, такой подход неприменим - в этом случае допускается свободное обращение только акций".

Пересмотренное налоговое соглашение с Кипром применяется с этого года, соглашение с Люксембургом, который не успел завершить ратификационные процедуры, будет применяться с 2022 года, соглашение с Мальтой ожидает ратификации в Госдуме.

Экономика Финансы Налоги Правительство Минфин

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