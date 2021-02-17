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Рубрика: Происшествия

Минюст: Требование ЕСПЧ освободить Навального не имеет правовых оснований

Текст: Владислав Куликов

Министр юстиции России Константин Чуйченко заявил ТАСС, что требование ЕСПЧ освободить Навального не имеет правовых оснований и неисполнимо.

Фото: EPA-EFE/PATRICK SEEGER
Источник: ЕСПЧ принял решение потребовать от России освобождения Навального

"Полученное сегодня из ЕСПЧ требование об освобождении Навального беспрецедентно по нескольким причинам, - заявил он. - Во-первых, это явное и грубое вмешательство в деятельность судебной власти суверенного государства. Во-вторых, это требование является необоснованным и неправомерным, поскольку не содержит указания ни на один факт, ни на одну норму права, которые позволили бы суду вынести такое решение. В-третьих, требование заведомо неисполнимо, поскольку в соответствии с российским законодательством нет правовых оснований для освобождения данного лица из-под стражи".

Константин Чуйченко отметил, что "осознавая все это, европейские судьи приняли явно политическое решение, которое может только осложнить восстановление конструктивных отношений с институтами Совета Европы". По его словам, исполнение данного решения ЕСПЧ явилось бы ни чем иным, как проявлением избирательного подхода, что противоречит коренному принципу деятельности Европейского суда по правам человека, а именно обеспечению верховенства закона.

Происшествия Правосудие Суд Международные организации ЕСПЧ

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