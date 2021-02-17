Минсельхоз прокомментировал данные о росте цен на яйца и мясо птицы

Министерство сельского хозяйства не видит предпосылок для заметного роста цен на мясо птицы и яйца: он останется в рамках продовольственной инфляции.

По данным Минсельхоза, среднегодовые цены на продукцию птицеводства практически неизменны в течение нескольких лет. Так, оптовые цены на мясо птицы в 2020 году были даже ниже, чем в 2019 году.

"При этом увеличение затрат на корма и импортные составляющие, ухудшение эпизоотической обстановки в ряде регионов на фоне повышения потребительского спроса на мясо птицы и яйцо могут создать предпосылки для некоторого повышения отпускных цен в краткосрочной перспективе", - пояснили "Российской газете" в ведомстве.

В Минсельхозе отметили, что повышению цен может способствовать, в том числе, увеличение конкуренции ретейлеров и переработчиков за продукцию: в ряде случаев бизнес готов предлагать более высокие цены на тендерах и по прямым контрактам.

В то же время ведомство уже до конца первого квартала ждет стабилизацию баланса спроса и предложения - свою позицию министерство объясняет сравнительно коротким циклом производственного цикла в птицеводстве. Кроме того, росту производства будут способствовать государственные меры поддержки.

В среду "Известия" сообщили об инициативе производителей повысить закупочные цены на 10%. Фермеры объяснили это сокращением продукта на рынке из-за распространения птичьего гриппа, а также увеличением затрат на корма и сокращением поголовья.