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17.02.2021 09:20
Рубрика: Экономика

Минсельхоз прокомментировал данные о росте цен на яйца и мясо птицы

Текст: Михаил Загайнов, Татьяна Карабут
Министерство сельского хозяйства не видит предпосылок для заметного роста цен на мясо птицы и яйца: он останется в рамках продовольственной инфляции.
Фото: Наталья Горшкова / РИА Новости Фото: Наталья Горшкова / РИА Новости
Фото: Наталья Горшкова / РИА Новости

По данным Минсельхоза, среднегодовые цены на продукцию птицеводства практически неизменны в течение нескольких лет. Так, оптовые цены на мясо птицы в 2020 году были даже ниже, чем в 2019 году.

Фото: Photoxpress
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"При этом увеличение затрат на корма и импортные составляющие, ухудшение эпизоотической обстановки в ряде регионов на фоне повышения потребительского спроса на мясо птицы и яйцо могут создать предпосылки для некоторого повышения отпускных цен в краткосрочной перспективе", - пояснили "Российской газете" в ведомстве.

В Минсельхозе отметили, что повышению цен может способствовать, в том числе, увеличение конкуренции ретейлеров и переработчиков за продукцию: в ряде случаев бизнес готов предлагать более высокие цены на тендерах и по прямым контрактам.

В то же время ведомство уже до конца первого квартала ждет стабилизацию баланса спроса и предложения - свою позицию министерство объясняет сравнительно коротким циклом производственного цикла в птицеводстве. Кроме того, росту производства будут способствовать государственные меры поддержки.

В среду "Известия" сообщили об инициативе производителей повысить закупочные цены на 10%. Фермеры объяснили это сокращением продукта на рынке из-за распространения птичьего гриппа, а также увеличением затрат на корма и сокращением поголовья.

Экономика Товары и цены Правительство Минсельхоз Цены на продукты

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