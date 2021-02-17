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17.02.2021 10:21
Рубрика: Экономика

Минтранс предложил внедрить биометрию в аэропортах

Текст: Евгений Гайва
К концу 2023 года шесть процентов российских аэропортов должны будут внедрить биометрию для идентификации пассажиров и использовать искусственный интеллект при обработке данных. Такое положение включено в опубликованную ведомственную программу цифровой трансформации Минтранса.
Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости

Для этого оператор аэропорта будет заключать соглашение об информационном взаимодействии с оператором Единой государственной информационной системы обеспечения транспортной безопасности (ЕГИС ОТБ).

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Доля аэропортов, использующих биометрию, может увеличиться до 15 процентов при условии дополнительного финансирования.

На развитие системы из бюджета предполагается выделить 585,2 миллиона рублей.

Программа также предполагает внедрение цифровых технологий в управлении транспортным комплексом, цифровую трансформацию контрольно-надзорной деятельности.

Всего на реализацию программы цифровой трансформации необходимо 8,7 миллиарда рублей. Кроме того, предусмотрено еще 12,7 миллиарда рублей дополнительного финансирования.

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