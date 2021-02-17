Минтранс предложил внедрить биометрию в аэропортах

Для этого оператор аэропорта будет заключать соглашение об информационном взаимодействии с оператором Единой государственной информационной системы обеспечения транспортной безопасности (ЕГИС ОТБ).

Доля аэропортов, использующих биометрию, может увеличиться до 15 процентов при условии дополнительного финансирования.

На развитие системы из бюджета предполагается выделить 585,2 миллиона рублей.

Программа также предполагает внедрение цифровых технологий в управлении транспортным комплексом, цифровую трансформацию контрольно-надзорной деятельности.

Всего на реализацию программы цифровой трансформации необходимо 8,7 миллиарда рублей. Кроме того, предусмотрено еще 12,7 миллиарда рублей дополнительного финансирования.