Пенсионный фонд России (ПФР) с начала года - в центре внимания. "Заморозка" формирования обязательных пенсионных накоплений граждан продлена до 2023 года, активно обсуждается возврат индексации пенсий работающим пенсионерам. Последняя новость - смена руководителя.

1. Новым председателем правления ПФР назначен Андрей Кигим, экс-глава Фонда социального страхования (ФСС). Предыдущий глава ПФР (экс-министр труда и соцзащиты) Максим Топилин покинул свой пост, будущее место его работы неизвестно, как и кандидатура главы ФСС. Бывший руководитель ПФР, ставший замминистра финансов, Антон Дроздов перешел на службу в Промсвязьбанк - опорный банк для оборонно-промышленного комплекса, сообщило издание РБК.

2. По поручению президента правительство проработало вопрос индексации пенсий работающих пенсионеров. Предложения переданы в администрацию президента. По оценкам, восстановление индексации увеличит расходы ПФР в 2021 году на 426,4 млрд рублей, в 2022 году - на 524,6 млрд. Общая численность пенсионеров в России превышает 46 млн, из них около 9 млн работают.

3. Минтруд предложил оформлять выплату пенсионных накоплений онлайн. Такая возможность появится с 1 января 2022 года. Уже скоро заработает в полную силу социальное казначейство, когда все положенные льготы люди будут получать автоматически на основе сведений о них в базах данных ПФР и Федеральной налоговой службы. Ранее премьер-министр Михаил Мишустин отмечал, что стране нужна единая цифровая платформа в социальной сфере, которая поможет выявлять тех, кто нуждается в поддержке, и предоставлять ее в проактивном режиме.

4. Ряд депутатов Госдумы выступили за ликвидацию ПФР. Сергей Миронов полагает, что "фонд необходимо ликвидировать как ненужного посредника между пенсионерами и госбюджетом". Алексей Журавлев и Вера Ганзя уверены, что за счет оптимизации бюджет получит средства, которые можно направить на социальные выплаты. Ранее за ликвидацию ПФР, ФСС и Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) и создание единого социального фонда выступала (еще будучи главой Счетной палаты) вице-премьер Татьяна Голикова.

5. Бюджеты фондов на 2021 год сверстаны с дефицитом. Доходы ФСС составят 815,66 млрд рублей, расходы - 833,29 млрд. Доходы ПФР - 9,28 трлн рублей, расходы - 9,57 трлн. Доходы ФОМС - 2,53 трлн рублей, расходы - 2,54 трлн. Если слить их воедино, то можно прилично сэкономить.