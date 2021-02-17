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Рубрика: Власть

Голос с мест

Михаил Мишустин: Важно, чтобы при обсуждении инициатив мнение каждого жителя было услышано
Текст: Владимир Кузьмин
Российская газета - Федеральный выпуск № 35(8386)
Жители даже самых небольших населенных пунктов смогут активнее участвовать в публичных слушаниях и общественных обсуждениях проектов на своих территориях, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
Михаил Мишустин: Публичные слушания должны быть доступны даже в самых небольших поселениях. Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС Михаил Мишустин: Публичные слушания должны быть доступны даже в самых небольших поселениях. Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС
Михаил Мишустин: Публичные слушания должны быть доступны даже в самых небольших поселениях. Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

Такая возможность откроется с принятием поправок в принципы организации местного самоуправления. Проект федерального закона кабинет министров рассмотрел на заседании в среду. "Голосование станет доступно через Единый портал государственных услуг или на официальном интернет-сайте органа местного самоуправления, обязанность которого - предоставить людям техническую возможность высказать свое мнение, отправить предложение или проголосовать в электронной форме", - пояснил глава правительства суть нововведений.

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
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- Важно, чтобы при обсуждении инициатив мнение каждого жителя было услышано, когда речь идет о проектах городского благоустройства, строительстве социально значимых объектов, - подчеркнул Мишустин. - То есть всех вопросах, которые прямо касаются качества жизни людей, их настроения и самочувствия.

Важным решением для социально-экономического будущего населенных пунктов стало утверждение премьер-министром "дорожной карты" по развитию рынка малотоннажного СПГ и газомоторного топлива до 2025 года. Она учитывает потребности России в газификации. "Необходимо ускорить такую работу, чтобы тепло пришло в дома как можно скорее, причем по доступным для людей ценам, - подчеркнул председатель правительства. - Предстоит нарастить производство сжиженного природного газа, а также создать инфраструктуру для автономной газификации в труднодоступных районах, в том числе в Сибири и на Дальнем Востоке, где не всегда возможна прокладка трубопроводных сетей".

У сжиженного природного газа в сравнении с традиционными видами топлива есть другие преимущества. Он более экологичный, заметил Мишустин, и может успешно применяться практически на любом виде транспорта. Для того необходима соответствующая инфраструктура, меры по развитию которой предусмотрены документом.

Теперь все предприятия, работа которых сопровождается значительными объемами выбросов парниковых газов, будут отчитываться об этом

В ходе заседания кабинет министров также рассмотрел проект федерального закона "Об ограничении выбросов парниковых газов". "Это часть наших международных обязательств в рамках Парижского соглашения и новая климатическая политика Российской Федерации. Такое регулирование мы принимаем впервые", - подчеркнул премьер-министр Михаил Мишустин.

Законопроект является частью российской климатической повестки и создает принципиально новый механизм регулирования экономики, пояснили в министерстве экономического развития. Он поэтапно вводит модель регулирования выбросов парниковых газов без налогообложения и обязательных платежей. Это принципиальное отличие от европейского пути. В законопроекте нет ограничительных мер для бизнеса, квот и платы за выбросы. Приоритет отдан защите интересов российских производителей.

На базе документа появится система государственного учета и реализации проектов по сокращению выбросов парниковых газов и по увеличению их поглощения. "Теперь все предприятия, работа которых сопровождается значительными объемами выбросов парниковых газов, будут отчитываться об этом. Такое требование станет обязательным для каждого из них", - заявил Михаил Мишустин.

К крупным на первом этапе до 2024 года отнесены предприятия, производящие более 150 тысяч тонн эквивалента углекислого газа. Их углеродная отчетность в уполномоченный правительством орган станет обязательной. Остальные организации, отметили в минэкономразвития, вправе представлять данные добровольно.

Фото: iStock
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"При этом новое регулирование даст возможность бизнесу осуществлять собственные климатические проекты, а их реализация позволит привлекать "зеленые" инвестиции", - отметил премьер. В кабинете министров рассчитывают, что законопроект будет стимулировать предприятия активнее модернизировать производства и внедрять новые технологии, чтобы снизить углеродный след их продукции.

В примеры таких проектов в министерстве экономического развития приводят модернизацию производств, увеличивающую энерго- или ресурсоэффективность и сокращающую вредные выбросы; лесоклиматические проекты, способствующие поглощению парниковых газов в природных экосистемах.

Для реализации законопроекта необходимо подготовить 11 подзаконных актов, а также изменения в Кодекс об административных правонарушениях и Налоговый кодекс.

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