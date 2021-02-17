Такая возможность откроется с принятием поправок в принципы организации местного самоуправления. Проект федерального закона кабинет министров рассмотрел на заседании в среду. "Голосование станет доступно через Единый портал государственных услуг или на официальном интернет-сайте органа местного самоуправления, обязанность которого - предоставить людям техническую возможность высказать свое мнение, отправить предложение или проголосовать в электронной форме", - пояснил глава правительства суть нововведений.
- Важно, чтобы при обсуждении инициатив мнение каждого жителя было услышано, когда речь идет о проектах городского благоустройства, строительстве социально значимых объектов, - подчеркнул Мишустин. - То есть всех вопросах, которые прямо касаются качества жизни людей, их настроения и самочувствия.
Важным решением для социально-экономического будущего населенных пунктов стало утверждение премьер-министром "дорожной карты" по развитию рынка малотоннажного СПГ и газомоторного топлива до 2025 года. Она учитывает потребности России в газификации. "Необходимо ускорить такую работу, чтобы тепло пришло в дома как можно скорее, причем по доступным для людей ценам, - подчеркнул председатель правительства. - Предстоит нарастить производство сжиженного природного газа, а также создать инфраструктуру для автономной газификации в труднодоступных районах, в том числе в Сибири и на Дальнем Востоке, где не всегда возможна прокладка трубопроводных сетей".
У сжиженного природного газа в сравнении с традиционными видами топлива есть другие преимущества. Он более экологичный, заметил Мишустин, и может успешно применяться практически на любом виде транспорта. Для того необходима соответствующая инфраструктура, меры по развитию которой предусмотрены документом.
В ходе заседания кабинет министров также рассмотрел проект федерального закона "Об ограничении выбросов парниковых газов". "Это часть наших международных обязательств в рамках Парижского соглашения и новая климатическая политика Российской Федерации. Такое регулирование мы принимаем впервые", - подчеркнул премьер-министр Михаил Мишустин.
Законопроект является частью российской климатической повестки и создает принципиально новый механизм регулирования экономики, пояснили в министерстве экономического развития. Он поэтапно вводит модель регулирования выбросов парниковых газов без налогообложения и обязательных платежей. Это принципиальное отличие от европейского пути. В законопроекте нет ограничительных мер для бизнеса, квот и платы за выбросы. Приоритет отдан защите интересов российских производителей.
На базе документа появится система государственного учета и реализации проектов по сокращению выбросов парниковых газов и по увеличению их поглощения. "Теперь все предприятия, работа которых сопровождается значительными объемами выбросов парниковых газов, будут отчитываться об этом. Такое требование станет обязательным для каждого из них", - заявил Михаил Мишустин.
К крупным на первом этапе до 2024 года отнесены предприятия, производящие более 150 тысяч тонн эквивалента углекислого газа. Их углеродная отчетность в уполномоченный правительством орган станет обязательной. Остальные организации, отметили в минэкономразвития, вправе представлять данные добровольно.
"При этом новое регулирование даст возможность бизнесу осуществлять собственные климатические проекты, а их реализация позволит привлекать "зеленые" инвестиции", - отметил премьер. В кабинете министров рассчитывают, что законопроект будет стимулировать предприятия активнее модернизировать производства и внедрять новые технологии, чтобы снизить углеродный след их продукции.
В примеры таких проектов в министерстве экономического развития приводят модернизацию производств, увеличивающую энерго- или ресурсоэффективность и сокращающую вредные выбросы; лесоклиматические проекты, способствующие поглощению парниковых газов в природных экосистемах.
Для реализации законопроекта необходимо подготовить 11 подзаконных актов, а также изменения в Кодекс об административных правонарушениях и Налоговый кодекс.