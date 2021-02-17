Морковь и картофель подорожали за год больше чем на треть

Картофель и морковь в магазинах с начала года подорожали более чем на треть, если сравнивать с тем же периодом прошлого года, следует из данных Росстата.

Так, цены на картофель выросли за первые пять недель 2021 года на 40% - с 22,2 рублей за кг до 30,9 рублей за кг. Рост цен на картофель составил 34%: с 27,5 рублей до 37 рублей за кг.

Стоимость помидоров выросла за год на 20%, огурцов - на 16%, лука - на 10%. По той же цене сейчас продается разве что белокачанная капуста.

С начала года овощи дорожают быстрее других продуктов: с конца декабря 2020 года цены на помидоры выросли на 17,8%, огурцы - 13,5%, морковь - 10,4%, картофель - 9,7%, лук репчатый - 6,6%.

В первую неделю февраля рост цен на отдельные продукты ускорился, отмечают в Росстате. Картофель, помидоры, яблоки подорожали на 0,5-0,7 процентных пункта. Из других продуктов сильнее дорожали маргарин, мясо кур, сыры, сухие молочные смеси для детского питания - 0,2-0,5 п.п.