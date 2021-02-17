Мошенники маскировались под портал госуслуг

Роскачество выявило мошенническую кампанию, нацеленную на пользователей портала госуслуг. Гражданам на электронную почту поступали письма, замаскированные под рассылку от портала. В них использовались приемы социальной инженерии.

"Все письма оформлены одинаково и имитируют оригинальную рассылку от портала Госуслуги: верстка, логотип, шрифт и структура письма весьма правдоподобно изображают сообщение от настоящего сервиса", - сообщают в Роскачестве.

Однако качество текстов в рассылке низкое - предложения слабо связаны между собой и призваны воздействовать на эмоции читателя, чтобы принудить его кликнуть по ссылке и перейти на внешний сайт, где могут быть похищены персональные данные и платежная информация пользователя.

В Роскачестве обратили внимание, что фишинговые письма кампании содержат орфографические, стилистические и логические ошибки. В письме есть отсылки к несуществующей лотерее ГОСЛОТО и даже угрозы аннулировать доступ к порталу в отсутствие реакции на письмо.

"Независимо от оформления писем и используемого предлога, в конечном итоге мошенники преследуют одну цель: заставить жертву фишинга перейти по ссылке на внешний сайт и там ввести свои данные от портала. Вдобавок к этому злоумышленники также стараются "развести" свою жертву на деньги - например, совершить "комиссионный" платеж для получения выигрыша в гослотерею", - говорит Илья Лоевский, замглавы Роскачества.

В Роскачестве напомнили о базовых правилах цифровой безопасности - не переходить по внешним ссылкам из незнакомых писем, внимательно читать текст письма, пользоваться антивирусом.