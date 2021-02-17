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Рубрика: Спорт

В собственном соку

Оставшись без еврокубков, наши женские клубы выясняют отношения между собой
Текст: Илья Трисвятский
Российская газета - Федеральный выпуск № 35(8386)
Первенство женской Суперлиги продолжается на негативном фоне досрочного прекращения борьбы наших команд в Лиге чемпионов. Нынешний лидер московское "Динамо", обладатель прошлогоднего "золота" казанское "Динамо-Ак Барс" и действующий серебряный призер "Локомотив" (Калининградская область) провалились на групповом этапе розыгрыша главного континентального Кубка и не вышли в плей-офф.

Теперь все полностью сосредоточились на внутренних разборках. Волею претерпевшего изменения календаря, скорректированного с учетом переносов матчей из-за уходов команд на карантин, в очередной игровой день состоялись встречи между собой клубов как раз из Лиги чемпионов. Если точнее, "Уралочка" правом выступить в Европе в этом сезоне не воспользовалась из-за коронавирусных проблем.

Фото: Пресс-служба ВФВ
Волейболисты "Кузбасса" одолели "Белогорье" в 23-м туре суперлиги

Екатеринбурженки без своего легендарного главного тренера Николая Карполя, оставшегося дома, в Москве безоговорочно уступили столичным динамовкам - 0:3 (19:25, 19:25, 17:25). Лучшим бомбардиром у "бело-голубых" с 17 очками привычно стала Наталия Гончарова, многократная обладательница ныне безвременно канувшего в Лету приза самому ценному игроку Суперлиги имени Людмилы Булдаковой.

- В отдельных моментах у нас были какие-то свои ошибки, а так - хорошо действовали и в защите, и на блоке, - сказала Гончарова. - У соперниц дисциплинированная команда. Конечно, без своего травмированного лидера Ксении Парубец уралочкам сложновато.

"Локо" на Балтике разгромлен казаночками - 0:3 (12:25, 14:25, 18:25). Динамовские коллективы Москвы и столицы Татарстана (по 19 побед и одному поражению) близки к досрочному выходу в "Финал шести", куда без стыковых игр попадут два лучших клуба "регулярки". Показатель "Локо" теперь - 16-5.

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