На порталах объявлений запретили продажу инвайтов в Clubhouse

На Avito и "Юле" зафиксирован большой спрос на инвайты (приглашения) в новую соцсеть Clubhouse.

Как уточняет ТАСС со ссылкой на Avito, в числе объявлений с предложением продать инвайты были и спекулятивные. При этом проверить подлинность этих приглашений было невозможно.

Именно поэтому на Avito приняли решение ввести запрет на продажу инвайтов - чтобы оградить пользователей от возможного мошенничества.

Такой же спрос есть и на другом портале объявлений - "Юле". Но пока жалоб от пользователей не поступало. В компании уточнили, что нейронные сети, используемые для модерации, не дают мошенникам воспользоваться сервисом.

Общение в Clubhouse происходит в голосовых чатах. Пользоваться новой соцсетью можно только получив инвайт, и только на iOS-гаджетах.