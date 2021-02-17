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На порталах объявлений запретили продажу инвайтов в Clubhouse

17.02.2021,  
17:12
Фото: Антон Благовещенский/РГ Фото: Антон Благовещенский/РГ
Фото: Антон Благовещенский/РГ

На Avito и "Юле" зафиксирован большой спрос на инвайты (приглашения) в новую соцсеть Clubhouse.

Как уточняет ТАСС со ссылкой на Avito, в числе объявлений с предложением продать инвайты были и спекулятивные. При этом проверить подлинность этих приглашений было невозможно.

Именно поэтому на Avito приняли решение ввести запрет на продажу инвайтов - чтобы оградить пользователей от возможного мошенничества.

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Такой же спрос есть и на другом портале объявлений - "Юле". Но пока жалоб от пользователей не поступало. В компании уточнили, что нейронные сети, используемые для модерации, не дают мошенникам воспользоваться сервисом.

Общение в Clubhouse происходит в голосовых чатах. Пользоваться новой соцсетью можно только получив инвайт, и только на iOS-гаджетах.

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