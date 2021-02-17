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17.02.2021 18:18
Рубрика: Власть

Российские Су-27 перехватили самолеты ВВС Франции над Черным морем

Текст: Юрий Гаврилов

В среду, 17 февраля Национальный центр управления обороной РФ сообщил, что российские средства контроля воздушного пространства над нейтральными водами Черного моря обнаружили приближающиеся к государственной границе России воздушные цели.

Фото: Виталий Аньков \ РИА Новости
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Для их опознавания и недопущения нарушения государственной границы в воздух подняли два дежурных истребителя Су-27 Южного военного округа. "Экипажи российских истребителей идентифицировали воздушные цели как группу самолетов ВВС Франции в составе самолета-заправщика КС-135 и двух самолетов тактической авиации "Мираж-2000" и сопроводили их над акваторией Черного моря", - сообщили в Минобороны РФ.

Там уточнили, что после разворота иностранных военных самолетов от государственной границы РФ российские истребители вернулись на аэродром базирования. По данным нашего военного ведомства, полет российских самолетов выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. "Нарушения Государственной границы Российской Федерации не допущено", - заявили в Минобороны РФ.

Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны

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