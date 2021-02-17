Называющее себя независимым издание "Проект" уличено в финансировании из-за рубежа

Называющее себя независимым медиаресурсом издание, как выяснилось, регулярно получало из-за границы финансовые транши. Оплата шла от европейских и американских властей в форме так называемых грантов. Редакция, по данным RT, принимала все переводимые деньги, взамен обещая детальную отчетность о своей работе - росте аудитории, распространении своих материалов и реакции на них, в том числе в политических кругах. Кроме того, RT стало известно, что основатель и главный редактор этого проекта Роман Баданин уже обращался к зарубежным спонсорам с просьбой подыскать ему альтернативную работу в США.

Согласно расследованию RT, общий объем финансирования "независимого издания" на старте составил 500 тысяч долларов. Project Media (компания зарегистрирована в США, но фирма с одноименным названием есть и в Литве; впрочем, обеими руководит Роман Баданин) в 2018 году получила 330 тысяч долларов в виде грантов. В обосновании отмечалось, что средства пойдут на "поддержку качественной расследовательской журналистики в России". Выдавали гранты 3 зарубежных некоммерческих фонда, два из которых контролируются напрямую европейскими и американскими властями.

В частности, как отмечает RT, "Европейский фонд за демократию" выделил изданию 240 тысяч долларов, а американский "Национальный фонд в поддержку демократии" - 40 тысяч долларов. К слову, деятельность обеих этих организаций ранее Генпрокуратура РФ признала нежелательной в России.

Фото: russian.rt.com

Согласно оказавшимся в распоряжении RT документам, "Европейский фонд за демократию" в период с 1 августа 2018 года по 30 сентября 2019 года выделил журналистам 205 240 евро (240 тысяч долларов по курсу того времени). При этом обозначенные при выделении гранта требования больше похожи на публикуемые заказчиками по госконтрактам. Так, в сентябре 2019-го фонд рассчитывал получить в обмен на перечисленную сумму не менее 20 видео, подкастов и материалов инфографики, 35 тематических статей. Выдвигались требования даже к количеству просмотров каждой заметки - по замыслу зарубежных спонсоров, оно должно было быть не меньше 150 тысяч.

Для реализации таких жестких предписаний были установлены требования и к составу редакции. Предписывалось формировать редакцию из "высококвалифицированных журналистов, потерявших работу в России из-за цензуры".

Кроме того, в распоряжении RT также оказались документы "Национального фонда в поддержку демократии", в которых описаны детали перечисления изданию еще 40 тысяч долларов. Согласно им, деньги выдавались якобы с целью "расширить доступ русскоязычной аудитории к высококачественным независимым расследованиям".

Фото: russian.rt.com

Примечательно, что фонд, выделивший меньше всего денег, предъявил при этом самые жесткие требования к отчетности. Роман Баданин должен был присылать им по 4 финансовых и столько же описательных отчетов ежегодно. Фонд также интересовался общественной реакцией на публикуемые материалы и упоминания издания в зарубежных СМИ.

Еще 50 тысяч долларов изданию перевел бермудский фонд Sreda Foundation, включенный в России в реестр иноагентов. Он принадлежит, по данным RT, Борису Зимину - сыну проживающего за рубежом сооснователя компании "Вымпелком" Дмитрия Зимина. Отмечается, что фонд Sreda Foundation особенных требований к интернет-изданию не выдвинул. В договоре лишь указано, что деньги выдаются для "организационной поддержки и основных видов деятельности".

Фото: russian.rt.com

В RT нашли еще одно подтверждение зарубежного финансирования российского интернет-издания. Так, в иске Романа Баданина в миграционную службу США о получении постоянной визы говорится, что "Европейский фонд за демократию" и "Национальный фонд в поддержку демократии" помогали "детищу" российского журналиста финансово.

Издание "Проект" было основано в 2018 году бывшим заместителем главреда "Газеты.ру", экс-главредом РБК и телеканала "Дождь" Романом Баданиным. Еще ранее Баданин работал в "Интерфаксе".

Стоит отметить, что факт финансирования российского издания из-за рубежа должен поднять вопрос о признании его иноагентом. Вероятно, это перспектива ближайшего периода времени.