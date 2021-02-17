Немца приговорили к штрафу за прослушку разговора дочки с учительницей

Заседание районного суда Гамбурга внезапно привлекло внимание немецких СМИ. Дело в том, что на скамье подсудимых оказался отец, который подслушивал, о чем его 13-летняя дочь разговаривала тет-а-тет со своей учительницей. За "нарушение конфиденциальности" их беседы мужчину оштрафовали на 1750 евро по статье Уголовного кодекса ФРГ, которую до сих пор не применяли по таким необычным случаям.

Как пишет Spiegel online, инцидент случился еще в августе, когда в класс к дочери Эберхарта К. пришла новая учительница и решила приватно обсудить с девочкой ее успеваемость. У педагога возникли подозрения, что уроки за нее делает кто-то из взрослых. В свою очередь, у 68-летнего военного в отставке накопились свои претензии к школе, особенно на дистанционке. Он потребовал, чтобы дочь оставила включенными блютуз-наушники для телефона, и через них смог подслушать беседу. Очевидно, ничего зазорного в этом мужчина не видел, поскольку сам рассказал о прослушке в письме к дирекции школы. А та подала на него в суд. Каково же было изумление Эберхарта К., когда ему всерьез предъявили обвинение по статье "Нарушение конфиденциальности слова", за которую можно получить не только штраф, но и до трех лет тюрьмы. "В правовом государстве никто не должен подслушивать чужие разговоры, даже родители", - была непреклонна судья. А незадачливый отец выразил сожаление, что "сорок лет служил стране", которая теперь вмешивается в дела семьи самым абсурдным образом.

Кстати, по этой же статье земельный суд Мюнхена в 2019 году вынес условный приговор 26-летней студентке, снявшей на телефон задержание другой активистки во время демонстрации. Подсудимой поставили в вину, что на видео попали не только полицейские крупным планом, но и их реплики, а это уже "разглашение служебных разговоров".