Немца приговорили к штрафу за прослушку разговора дочки с учительницей

Новости

Дорожные пробки в Москве оцениваются в девять баллов 20:02
Курс евро понизился на 18 копеек до 89,1 рубля 19:59
Прогнозировать течение болезни поможет искусственный интеллект 19:44
ЦИК Болгарии зарегистрировал партию русофилов 19:15
Лидеры России и Парагвая обсудили борьбу с коронавирусом 18:56
Беларусь завершила вакцинацию медиков от COVID-19 вакциной "Спутник V" 18:56
Путин и Пашинян обсудили реализацию договоренностей по Карабаху 18:35
Легрейд выиграл индивидуальную гонку на ЧМ по биатлону 18:33
Опубликованы анимированные постеры с основными бойцами Mortal Kombat 18:24
На Кубани после ограбления 101-летнего ветерана войны возбудили дело 18:22
Путин поручил к 2025 году запустить объекты научно-технической долины МГУ 18:21
Российские Су-27 перехватили самолеты ВВС Франции над Черным морем 18:18
Путин поручил обобщить опыт дистанционного обучения 18:17
Минфин разъяснил условия льготных ставок налога на вывод доходов 18:16
Южный вестибюль станции метро "Динамо" закроют на реставрацию 18:13
Абрамченко назвала приоритеты кабмина в области экологии и климата 17:48
Супруга Елизаветы II госпитализировали из-за плохого самочувствия 17:38
В КБР отменили ограничения на работу общепита 17:37
Путин поручил доработать проект программы развития МГУ 17:35
Петербургский суд запретил еще четыре аниме-сериала 17:19
Регулярное употребление кофе меняет структуру человеческого мозга 17:17
Вышел трейлер диснеевской "Круэллы" с Эммой Стоун 17:14
В МХАТ им. Горького назначен новый исполнительный директор 17:10
"Спутник V" зарегистрировали в Габоне 17:01
Завершено расследование дела о сокрытии 265 млн рублей от налогообложения 17:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как выбрать хороший педагогический университет
Как выбрать хороший педагогический университет
Верховный суд разъяснил, как вернуть валютный долг
Верховный суд разъяснил, как вернуть валютный долг
Синицы, дятлы и воробьи голодают в мегаполисе из-за аномальных холодов
Синицы, дятлы и воробьи голодают в мегаполисе из-за аномальных холодов
17.02.2021 19:20
Рубрика: В мире

Дела семейные

Немца приговорили к штрафу за прослушку разговора дочки с учительницей
Текст: Екатерина Забродина
Российская газета - Федеральный выпуск № 35(8386)
Заседание районного суда Гамбурга внезапно привлекло внимание немецких СМИ. Дело в том, что на скамье подсудимых оказался отец, который подслушивал, о чем его 13-летняя дочь разговаривала тет-а-тет со своей учительницей. За "нарушение конфиденциальности" их беседы мужчину оштрафовали на 1750 евро по статье Уголовного кодекса ФРГ, которую до сих пор не применяли по таким необычным случаям.

Как пишет Spiegel online, инцидент случился еще в августе, когда в класс к дочери Эберхарта К. пришла новая учительница и решила приватно обсудить с девочкой ее успеваемость. У педагога возникли подозрения, что уроки за нее делает кто-то из взрослых. В свою очередь, у 68-летнего военного в отставке накопились свои претензии к школе, особенно на дистанционке. Он потребовал, чтобы дочь оставила включенными блютуз-наушники для телефона, и через них смог подслушать беседу. Очевидно, ничего зазорного в этом мужчина не видел, поскольку сам рассказал о прослушке в письме к дирекции школы. А та подала на него в суд. Каково же было изумление Эберхарта К., когда ему всерьез предъявили обвинение по статье "Нарушение конфиденциальности слова", за которую можно получить не только штраф, но и до трех лет тюрьмы. "В правовом государстве никто не должен подслушивать чужие разговоры, даже родители", - была непреклонна судья. А незадачливый отец выразил сожаление, что "сорок лет служил стране", которая теперь вмешивается в дела семьи самым абсурдным образом.

Фото: @JuliensAuctions/ twitter.com
На аукционе в США продали шпионские предметы на сотни тысяч долларов

Кстати, по этой же статье земельный суд Мюнхена в 2019 году вынес условный приговор 26-летней студентке, снявшей на телефон задержание другой активистки во время демонстрации. Подсудимой поставили в вину, что на видео попали не только полицейские крупным планом, но и их реплики, а это уже "разглашение служебных разговоров".

В мире Европа Германия А как у них?

Главное сегодня

Путин оценил идею продовольственных сертификатов
Российские Су-27 перехватили самолеты ВВС Франции над Черным морем
Володин назвал Россию "последним островом свободы"
Источник: ЕСПЧ принял решение потребовать от России освобождения Навального
МИД: Россия может перейти к политике сдерживания США
Украина стала камнем преткновения на пути сооружения "Большой Европы"
ВОЗ: Число новых случаев COVID-19 в мире падает, но мутации распространяются