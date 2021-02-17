Немца приговорили к штрафу за прослушку разговора дочки с учительницей

Как пишет Spiegel online, инцидент случился еще в августе, когда в класс к дочери Эберхарта К. пришла новая учительница и решила приватно обсудить с девочкой ее успеваемость. У педагога возникли подозрения, что уроки за нее делает кто-то из взрослых. В свою очередь, у 68-летнего военного в отставке накопились свои претензии к школе, особенно на дистанционке. Он потребовал, чтобы дочь оставила включенными блютуз-наушники для телефона, и через них смог подслушать беседу. Очевидно, ничего зазорного в этом мужчина не видел, поскольку сам рассказал о прослушке в письме к дирекции школы. А та подала на него в суд. Каково же было изумление Эберхарта К., когда ему всерьез предъявили обвинение по статье "Нарушение конфиденциальности слова", за которую можно получить не только штраф, но и до трех лет тюрьмы. "В правовом государстве никто не должен подслушивать чужие разговоры, даже родители", - была непреклонна судья. А незадачливый отец выразил сожаление, что "сорок лет служил стране", которая теперь вмешивается в дела семьи самым абсурдным образом.
Кстати, по этой же статье земельный суд Мюнхена в 2019 году вынес условный приговор 26-летней студентке, снявшей на телефон задержание другой активистки во время демонстрации. Подсудимой поставили в вину, что на видео попали не только полицейские крупным планом, но и их реплики, а это уже "разглашение служебных разговоров".