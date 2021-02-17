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Текст:   Марина Трубилина 
16:28 17.02.2021

Нескольким категориям граждан разрешили жить без прописки

Несколько категорий граждан освобождены от штрафов за отсутствие "прописки". Президент РФ Владимир Путин подписал закон о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях РФ.

Поправки внесены в статьи КоАП, где идет речь об ответственности за проживание в жилом помещении без регистрации по месту пребывания или месту жительства. До сих пор от наказаний освобождались близкие родственники имеющего здесь регистрацию собственника или нанимателя - супруги, дети и родители, их супруги, бабушки, дедушки, внуки. Нельзя штрафовать в том числе приемных родителей и усыновленных детей.

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Однако иная ситуация была с подопечными, проживающими со своим попечителем, который фактически исполняет обязанности родителей. На них освобождение от ответственности не распространялось. Теперь же опекунов, попечителей и подопечных тоже включили в круг лиц, которых нельзя штрафовать за отсутствие регистрации. Кроме того, при обсуждении законопроекта в Госдуме список родственников решено было дополнить родными братьями и сестрами хозяина жилья.

Освобождаются от штрафов как жильцы, так и сами собственники, и наниматели, допускающие проживание без регистрации этих категорий.

При этом братьям и сестрам, опекунам, попечителям и подопечным, как и остальным "льготным" категориям, нужно будет доказать свои родственные отношения или статус документами. Оштрафовать их будет нельзя только в этом случае.

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