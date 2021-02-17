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17.02.2021 06:00
Рубрика: Экономика

Несырьевой экспорт обновил рекорд и превысил 161,1 млрд долларов

Текст: Ирина Алпатова

Несырьевой неэнергетический экспорт (ННЭ) обновил абсолютный рекорд третий год подряд. Его объем в 2020 году превысил 161,3 млрд долларов, что больше, чем в 2019 (155,1 млрд долларов) и 2018 (154,3 млрд долларов) годах. Такие цифры представили в Российском экспортном центре (РЭЦ).

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"Несмотря на все сложности, российский экспорт несырьевых неэнергетических товаров в прошлом году поставил рекорд. По итогам 2020 года мы достигли психологической границы в 161,3 млрд долларов", - сказала глава РЭЦ Вероника Никишина.

Основную часть структуры ННЭ сформировали металлопродукция (20,8%), продукция машиностроения (17,7%), продовольствие (17,3%) и химические товары (16%).

Экспорт пшеницы вырос более, чем на 1,8 млрд долларов, и подсолнечного масла - более чем на 600 млн долларов. На это повлияло несколько факторов, в том числе достижение российскими аграриями второго в истории урожая зерна и сложная продовольственная ситуация в мире.

Пандемия также повысила спрос на лекарства, бумажную и пластиковую тару и упаковку, защитные средства, медицинскую аппаратуру.

Основными потребителями российских товаров традиционно стали Китай (16 млрд долларов), Казахстан (12,3 млрд долларов), Беларусь (9,4 млрд долларов) и Турция (8,2 млрд долларов).

В декабре ННЭ показал абсолютный месячный рекорд - поставки достигли 18,8 млрд долларов (прежний пик пришелся на декабрь 2017 года - тогда ННЭ достиг 17,9 млрд долларов).

Согласно обновленному нацпроекту по поддержке экспорта Россия должна нарастить выручку от поставок ННЭ на 70% к 2030 году. Точкой отсчета станут результаты 2020 года.

Экономика ВЭД

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