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17.02.2021 02:06
Рубрика: В мире

Нижняя палата парламента Франции приняла законопроект против сепаратизма

Текст: Максим Макарычев

После жарких двухнедельных дебатов в Национальном собрании Франции депутаты приняли 16 февраля в первом чтении законопроект "Об усилении уважения принципов республики". Также известный, как законопроект против сепаратизма, он позиционировался правительством Франции как ответный удар по радикальным религиозным группам, пытающимся подорвать светское государство.

Фото: AFP
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Законопроект, который подвергался критике за ущемление интересов мусульман и наделение государства новыми полномочиями по ограничению свободы слова и религиозных групп, был поддержан подавляющим большинством депутатов Национального собрания - 347 голосами "за", 151 голосом "против" при 65 воздержавшихся. "Это чрезвычайно сильное светское наступление", - сказал в интервью RTL министр внутренних дел Джеральд Дарманин перед голосованием во вторник, добавив, что это "сложный текст, но необходимый для республики".

Законопроект будет рассмотрен 30 марта в сенате - верхней палате парламента Франции, где партия Макрона не имеет большинства. В документе содержатся 70 статей, в которые было внесено 144 поправки. Текст вызвал 80 часов дискуссий, сообщает Franceinfo. Центристская партия президента Франции Эммануэля Макрона поддержала закон, который будет принят в связи с приближающимися президентскими выборами в следующем году и на фоне многолетних разногласий по поводу интеграции мусульманского населения Франции. Закон расширяет возможности государства закрывать места отправления культа и религиозные школы, запрещать деятельность проповедников-экстремистов, а также поднимает вопрос о финансировании богослужений. Религиозные мусульманские группы будут должны декларировать крупные иностранные пожертвования.

В воскресенье около 200 человек вышли на демонстрацию в Париже против законопроекта, обвинив его в "усилении дискриминации мусульман". В январе группа ученых и активистов написала в газете "Liberation", что этот закон наносит "беспрецедентный удар" по свободе вероисповедания и свободе создавать ассоциации.

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