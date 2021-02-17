Нижняя палата парламента Франции приняла законопроект против сепаратизма

После жарких двухнедельных дебатов в Национальном собрании Франции депутаты приняли 16 февраля в первом чтении законопроект "Об усилении уважения принципов республики". Также известный, как законопроект против сепаратизма, он позиционировался правительством Франции как ответный удар по радикальным религиозным группам, пытающимся подорвать светское государство.

Законопроект, который подвергался критике за ущемление интересов мусульман и наделение государства новыми полномочиями по ограничению свободы слова и религиозных групп, был поддержан подавляющим большинством депутатов Национального собрания - 347 голосами "за", 151 голосом "против" при 65 воздержавшихся. "Это чрезвычайно сильное светское наступление", - сказал в интервью RTL министр внутренних дел Джеральд Дарманин перед голосованием во вторник, добавив, что это "сложный текст, но необходимый для республики".

Законопроект будет рассмотрен 30 марта в сенате - верхней палате парламента Франции, где партия Макрона не имеет большинства. В документе содержатся 70 статей, в которые было внесено 144 поправки. Текст вызвал 80 часов дискуссий, сообщает Franceinfo. Центристская партия президента Франции Эммануэля Макрона поддержала закон, который будет принят в связи с приближающимися президентскими выборами в следующем году и на фоне многолетних разногласий по поводу интеграции мусульманского населения Франции. Закон расширяет возможности государства закрывать места отправления культа и религиозные школы, запрещать деятельность проповедников-экстремистов, а также поднимает вопрос о финансировании богослужений. Религиозные мусульманские группы будут должны декларировать крупные иностранные пожертвования.

В воскресенье около 200 человек вышли на демонстрацию в Париже против законопроекта, обвинив его в "усилении дискриминации мусульман". В январе группа ученых и активистов написала в газете "Liberation", что этот закон наносит "беспрецедентный удар" по свободе вероисповедания и свободе создавать ассоциации.