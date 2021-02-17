О чем говорили и что решили на Всебелорусском народном собрании

Уже стало фактом истории VI Всебелорусское народное собрание, а решения, принятые на нем, будут долго определять пути развития страны.

Форум собрал в Минске 2700 делегатов и приглашенных, представлявших трудовые, учебные, воинские коллективы и общественные организации всех регионов Беларуси, а также другие страны. Предварительно от участников дискуссионных площадок и общественных приемных поступило около 17 тысяч предложений о том, какой быть стране. В числе главных вопросов, обсуждавшихся на форуме, - модернизация общественно-политической системы государства и программа социально-экономического развития на ближайшие пять лет.

Традиции и новации

Всенародные собрания проводятся в Беларуси раз в пять лет, чтобы обсудить итоги выполнения предыдущих планов развития и принять новые. И нынешний форум не отошел от традиции. В докладе Президента Александра Лукашенко были названы основные достижения страны. Это и стабильно высокие места в международных рейтингах по индексу человеческого развития. И второе место в СНГ по средней продолжительности жизни. И высокий уровень продовольственной безопасности. И переход на новую ступень безопасности энергетической. Эти и другие высокие результаты будут не один год определять жизнь десятимиллионной страны.

К сожалению, немало в последнее время и негативных событий. Это и пандемия, поразившая весь мир. И напряженность, возникшая в обществе накануне и после президентских выборов в августе прошлого года.

- Спокойной жизни, нашему суверенитету и стабильности брошен серьезный вызов, - отметил Александр Лукашенко. - Выдержав его, мы должны хорошо понимать, какую беду предотвратили.

Очевидно, что в этой ситуации необходимо единение белорусского общества. Нынешний год объявлен в Беларуси Годом народного единства, предлагается учредить в стране одноименный праздничный день. В числе более широких задач - предстоит повысить эффективность государственного управления, обеспечить новый уровень коммуникации общества и власти, создать условия для раскрытия потенциала человека, реализации его возможностей, обеспечить качественный рост экономики… Под этим углом зрения решено придать Всебелорусскому народному собранию статус высшей формы народного представительства. Поработать над совершенствованием нынешней конституции страны: c этой целью создадут специальную комиссию с широким представительством госорганов, юридической общественности, различных отраслей экономики и социальной сферы. В этом году будут обобщены предложения по изменению конституции с тем, чтобы вынести их на всенародное обсуждение и республиканский референдум.

Также предстоит перераспределить полномочия между госорганами, усилить роль политических партий в жизни страны.

Стратегия для союзников

Беларусь находится не только в географическом, но и политическом центре Европы, и эта данность в очередной раз нашла подтверждение на Всебелорусском народном собрании. Отмечая важность отношений с Евросоюзом и Китаем, Александр Лукашенко в то же время однозначно назвал основным экономическим партнером и стратегическим союзником "нашу Россию".

Президент выразил уверенность в том, что и Беларусь для нее будет оставаться абсолютным приоритетом. Эта точка зрения получила поддержку участников и гостей форума, в том числе посла России в Беларуси Дмитрия Мезенцева:

- Те, кто сомневался, нужна ли Беларуси Россия, готова ли более открыто, искренне, без лукавства идти на сотрудничество с Россией, получили четкий ответ… Независимая Беларусь и суверенная Россия - единое отечество для белорусов и россиян. Важно, чтобы пространство от Бреста до Владивостока было близко для всех нас. И тогда разговоры о том, на каком фундаменте интегрироваться, будут отходить на дальний план.

Независимая Беларусь и суверенная Россия - единое отечество для белорусов и россиян

Тут нельзя не отметить высокую оценку роли Союзного государства в белорусско-российской интеграции, прозвучавшую на ВНС. Система органов Союзного государства, включающая Парламентское Собрание, Совет Министров, Высший госсовет, - жизнеспособна. "Сегодня открыто заявляем о готовности к дальнейшей предметной работе по улучшению межотраслевого сотрудничества в рамках Союзного государства при соблюдении взаимных интересов на основе равноправия двух участников союза", - заявил Александр Лукашенко.

В ритме дела

Какие бы цели и задачи ни ставило перед белорусским обществом Собрание, все они имеют общий базис - экономический. Что в этом плане предполагается сделать за пять лет? Об этом подробно рассказал Премьер-министр Беларуси Роман Головченко:

- План экономического развития страны предусматривает построение сильной экономики и максимальное вовлечение ресурсов для обеспечения нашего благосостояния. Для этого правительство планирует реализовать политику экономического роста. Предстоит создать и развить как минимум пять новых высокотехнологичных отраслей и направлений. Это электроиндустрия, в том числе электротранспорт, включая малогабаритную и коммунальную технику, пассажирский и грузовой транспорт... Это биоиндустрия: за три года разработано более 150 новых биотехнологий, в том числе системы для диагностики бактериальных инфекций, биопродукты для лечения отдельных видов онкологии.

В числе глобальных проектов также фармацевтика, робототехника, производство композитных материалов. Нетрудно заметить, что многое из этого созвучно белорусско-российским научно-техническим программам, выполняемым за счет бюджета Союзного государства.

Беларусь по-прежнему остается социально ориентированным государством. Из множества параметров, говорящих об этом, приведем наиболее чувствительный. Принятая правительством пятилетняя программа предусматривает повышение обеспеченности жильем до 28,5 квадратного метра на человека. Причем значительная часть придется на так называемые электродома. По желанию населения будет строиться больше домов усадебного типа, а доля индивидуального жилья возрастет до 40 процентов.

Прямая речь

Сергей Кандыбович, председатель Федеральной национально-культурной автономии белорусов России:

- От Всебелорусского народного собрания самые восхитительные впечатления. Во-первых, удалось посетить родину после длительного перерыва, вызванного пандемией. Во-вторых, произошло множество интересных и памятных встреч с белорусскими друзьями, руководителями министерств и ведомств, Россотрудничества, Дома Москвы. Была и еще одна очень памятная и трепетная встреча: нас принял Патриарший Экзарх владыка Вениамин. Но это все происходило, что называется, на полях ВНС. Само же Всебелорусское народное собрание прошло абсолютно по-деловому, люди говорили о своих проблемах, но самое главное - у всех позитивная нацеленность на будущее.

Наша делегация на ВНС была широка по географии: в ней представлены Москва, Псков, Карелия, Север. Вернулись все домой с очень хорошим настроем, наметили множество планов с братскими нам организациями на дальнейшую деятельность: расширение научных связей, совместные издательская деятельность, молодежные мероприятия. Планов громадье, сейчас мы их верстаем под конкретные даты.

Белорусская диаспора России - самая близкая Беларуси общность за рубежом. И внимание в Беларуси к ней, выразившееся в приглашении нашей делегации на VI Всебелорусское народное собрание, несомненно, окажет положительное влияние на активизацию нашей совместной работы.

Подготовил Максим Осипов, оsipov@sb.by