Оценены шансы курса рубля совершить прорыв

Александр Купцикевич, ведущий аналитик FxPro, специально для "Российской газеты":

- Рубль достиг важных локальных уровней против доллара и евро, где его рост приостановился. Участники рынка берут паузу, чтобы оценить дальнейшие перспективы российской валюты.

USDRUB снизился в область 73, откуда с августа прошлого года неоднократно разворачивался к росту. Аналогичного локального "дна" достигла EURRUB, которая забуксовала после быстрого снижения под 89 - не первый раз с сентября прошлого года.

В настоящий момент силы покупателей и продавцов рубля выглядят сбалансированными, так как есть очень много факторов в поддержку любого сценария. Текущие уровни для евро - это бывшая область пиковых значений, которая затем выступала в качестве области покупки валюты на спаде.

Подобные консолидации у важных уровней, как правило, оканчиваются сильным движением, как только баланс сместится в любую сторону.

В пользу покупателей рубля - накопленное отставание от роста нефти. Она на тех же уровнях, что 13 месяцев назад, при том, что рубль - ниже на 16%. И этот разрыв в динамике стал наиболее выразительным в феврале. При этом есть спекуляции вокруг восстановления спроса на энергию из России из-за экстремальных холодов в Европе и Америке.

Среднесрочные перспективы рубля также поддерживают глобальное восстановление и экстремально-мягкая монетарная и фискальная политика в развитых странах, что формирует спрос на сырье.

Среднесрочные перспективы по-прежнему благоприятны для рубля, и провал под отметку 73 откроет USDRUB путь в следующий диапазон 68,5-72,5. Для EURRUB в этом случае будет открыт путь в диапазон 84-87,5.

Однако на рынках сформировались основы для краткосрочного коррекционного отката. И это может стать определяющим для ближайших перспектив.

Так нефть выглядит слишком перекупленной. Она явно забуксовала после выхода на высоту 63 доллара за баррель. Американские площадки также выглядят краткосрочно перекупленными, угрожая свалиться в коррекцию со дня на день. В этом случае USDRUB рискует вновь уйти выше 76, а евро - выше 92 в считанные дни.

На наш взгляд, сейчас примерно равные шансы, как прорыва, так и отката рубля от текущих уровней. Однако реализация второго сценария рыночного отката пока не отменяет более долгосрочных перспектив для восстановления рубля вслед за мировой экономикой и сырьевыми рынками.