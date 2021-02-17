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17.02.2021 19:14
Рубрика: Экономика

Зеленая энергетика заморожена

Европа из-за суровой зимы может пересмотреть свои взгляды на солнце и ветер
Текст: Сергей Тихонов
Российская газета - Федеральный выпуск № 35(8386)
Цены на нефть, газ и уголь стремительно растут на фоне рекордных холодов в северном полушарии. Котировки барреля выросли до 64 долларов, тонна угля до 80 долларов, а тысяча кубометров газа стоит больше 250 долларов. Морозы повысили спрос на энергоресурсы, в том числе из-за возникновения необходимости создавать резервные мощности генерации.
Фото: AP Photo/Charlie Riedel Фото: AP Photo/Charlie Riedel
Фото: AP Photo/Charlie Riedel

Суровая зима этого года может внести коррективы в планы многих стран по переходу на возобновляемые источники энергии (ВИЭ). В условиях сильнейших холодов доля генерации на ВИЭ резко сократилась. Ситуацию спасают газовые, атомные и оставшиеся на ходу угольные электростанции.

Фото: RoschetzkyIstockPhoto / iStock
Сможет ли "зеленая" энергетика победить нефть и газ

В энергобалансе Германии на долю ВИЭ приходилось около половины генерации. Но сейчас она сократилась до 20%, причем часть этой энергии используется для обогрева ветряков. В Швеции, также активно поддерживающей "зеленую повестку", население призывают не включать в сеть энергоемкие приборы (например, пылесосы и утюги), а дополнительную генерацию осуществляют не только за счет газа и угля, но и мазута.

С начала зимы резко вырос экспорт российского угля - более чем на 20% и газа - на 36,5%. "Газпром" очень аккуратно отнесся к увеличению спроса на газ в Европе, предоставив странам ЕС сначала возможность более чем на две трети опустошить свои газовые хранилища, что естественно привело к росту цен на него. Закупку у "Газпрома" увеличили такие крупные потребители, как Германия (+35,5%), Турция (+30,5%), Италия (+112,7%), Франция (+43,7%), Польша (+63,7%) и Нидерланды (+8,4%).

"Снежная зима в Европе заканчивается, поэтому полупустые хранилища газа не являются катастрофой, но что будет, если такие холода ударят в декабрьский сочельник и продлятся месяц?" - вопрошает руководитель научного проекта в области повышения энергоэффективности и снижения выбросов в атмосферу ANSELM Максим Канищев. По его мнению, полный переход на генерацию от ВИЭ невозможен на этом этапе развития науки. Один из главных минусов ВИЭ - это нестабильность выработки электроэнергии. Не существует эффективных способов запасать энергию в больших масштабах - нет "батарейки" для города. Поэтому при снижении уровня выработки на условной ветростанции и отсутствия резервного, надежного источника в сети упадет частота, что приведет к веерному отключению всех потребителей.

В этом году экспорт из России угля вырос более чем на 20%, а газа - на 36,5%

Так сейчас происходит в Техасе, где четвертый день остаются без света 4,5 млн человек. И винят в энергетическом кризисе именно ВИЭ. Аналогичная ситуация сложилась в Европе и Азии. От блэкаута защищают французские АЭС и азиатские угольные ТЭС, которые стабильно вырабатывают тепло и электричество.

По мнению Максима Канищева, нестабильность - это только один фактор. Сами по себе природные явления могут нанести урон и обнулить выработку энергии от ВИЭ. Снегопад занесет панели солнечных батарей, и они перестанут вырабатывать энергию. А безветрие, которое присуще морозу, парализует ветровые станции, и их придется, наоборот, дополнительно обогревать, чтобы не застыла смазка в механизмах и не привела к поломке.

Фото: Getty Images
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"ВИЭ в принципе зависимы от погодных условий, и обеспечение надежности энергопоставок требует или резервных мощностей на традиционных источниках, или развития систем аккумулирования энергии", - говорит аналитик Института комплексных стратегических исследований Наталья Чуркина. В отдельных странах делаются попытки перехода исключительно на ВИЭ. Но в таких случаях, как правило, доминирующим источником является гидроэнергетика, которая позволяет гораздо более стабильно поставлять большие объемы электроэнергии, пояснила эксперт.

Мир пока не готов к переходу на ВИЭ, считает глава отдела стратегий на товарно-сырьевом рынке Saxo Bank Оле Хансен. По его мнению, задача ближайших лет будет заключаться в том, чтобы найти правильный баланс между различными источниками энергии, чтобы обеспечить надежные потоки энергии, когда солнце не светит, а ветер не дует. Поиск альтернативных и при этом надежных источников энергии будет продолжаться. Примеры: экологически чистый водород и ядерная энергетика.

Перспектива

Ветер замерз

Возобновляемая энергетика не выдержала мощного удара аномальных холодов в США, оставив без тепла и света миллионы людей. Снег и наледь парализовали работу ветряных и солнечных генераторов энергии.

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Наиболее тяжелая ситуация сложилась в южном штате Техас, где отрицательные значения на столбике термометра - это большая редкость. Хотя недра Техаса богаты газом и нефтью, в последние годы местная энергосистема переходила на субсидируемые властями зеленые рельсы. В результате в прошлом году более четверти энергии генерировалось за счет ветряных станций. Но нынешние морозы уже вывели из строя почти половину из них. И это в тот момент, когда местные энергосети и так перестали справляться с повышенной нагрузкой, ведь системы отопления там зачастую завязаны на электричество. В штате уже несколько дней проходят веерные отключения электричества, а власти призвали местных жителей сократить до минимума использование электроприборов.

По разным данным, в США до пяти миллионов человек столкнулись с отключениями, из них три миллиона - в Техасе. Жители штата в прямом смысле столкнулись с угрозой замерзнуть прямо у себя дома, оставшись не только без света, но и без тепла. В Хьюстоне четыре человека, включая детей, погибли в пожаре, вспыхнувшем после того, как они попытались обогреть свой дом камином. В прессе рассказывают, что местные жители вынуждены греться в машинах. Оптовая стоимость электроэнергии в штате выросла в 200-300 (!) раз - с 25 до 9 тысяч долларов за мегаватт-час.

Перебои с энергией и холода буквально заморозили и разные сектора местной экономики. Часть нефтедобывающих и перерабатывающих предприятий в Техасе и других штатах остановились, объемы добычи "черного золота" упали. В одном из медицинских центров около 8 тысяч доз вакцины от коронавируса оказались под угрозой после того, как из-за отключения электричества в хранилище нарушился температурный режим. Власти нескольких штатов объявили о закрытии центров вакцинации и трудностях с транспортировкой вакцин из-за холодов.

Фото: iStock
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Губернатор штата Оклахома, где также отключились ветряные и солнечные установки, комментируя ситуацию в интервью местному каналу KOCO 5, честно признался: "Слава небесам, что у нас есть уголь".

В результате комментаторы газеты The Wall Street Journal назвали "безрассудством" отказ от угля в пользу ветряной и солнечной энергии, которая, как показали нынешние холода, может оставить людей без электричества в самый нужный момент. Это, конечно, ставит вопросы для ратующих за зеленую энергетику Демократической партии и администрации Джозефа Байдена, предлагающего инвестировать 2 триллиона долларов в проекты, призванные к 2035 году полностью перевести страну на зеленые источники энергии, и отказаться от нефти и угля.

Подготовил Игорь Дунаевский

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