Информация Минюста России

В соответствии со статьей 16 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации, статьями 41, 45 Федерального закона от 11 июля 2001 г. N 95-ФЗ "О политических партиях" и на основании вступивших в законную силу решений Верховного Суда Российской Федерации произведена государственная регистрация следующих политических партий, их региональных отделений и иных структурных подразделений в связи с ликвидацией:

1. Общероссийская политическая партия "НАРОД ПРОТИВ КОРРУПЦИИ" (решение Верховного Суда Российской Федерации от 16.11.2020 вступило в законную силу 31.12.2020).

Управлением Федеральной налоговой службы по г. Москве внесены сведения о ликвидации политической партии в Единый государственный реестр юридических лиц 27 января 2021 г. за ГРН 2217700539681.

2. Политическая партия "РОДНАЯ ПАРТИЯ" (решение Верховного Суда Российской Федерации от 17.11.2020 вступило в законную силу 12.01.2021).

Управлением Федеральной налоговой службы по г. Москве внесены сведения о ликвидации политической партии в Единый государственный реестр юридических лиц 27 января 2021 г. за ГРН 2217700539660.