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17 февраля 2021 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 33(8384)

Информация Минюста России

Дата подписания 16 ноября 2020 г.
Опубликован 17 февраля 2021 г.
Вступает в силу 31 декабря 2020 г., 12 января 2021 г.

В соответствии со статьей 16 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации, статьями 41, 45 Федерального закона от 11 июля 2001 г. N 95-ФЗ "О политических партиях" и на основании вступивших в законную силу решений Верховного Суда Российской Федерации произведена государственная регистрация следующих политических партий, их региональных отделений и иных структурных подразделений в связи с ликвидацией:

1. Общероссийская политическая партия "НАРОД ПРОТИВ КОРРУПЦИИ" (решение Верховного Суда Российской Федерации от 16.11.2020 вступило в законную силу 31.12.2020).

Управлением Федеральной налоговой службы по г. Москве внесены сведения о ликвидации политической партии в Единый государственный реестр юридических лиц 27 января 2021 г. за ГРН 2217700539681.

2. Политическая партия "РОДНАЯ ПАРТИЯ" (решение Верховного Суда Российской Федерации от 17.11.2020 вступило в законную силу 12.01.2021).

Управлением Федеральной налоговой службы по г. Москве внесены сведения о ликвидации политической партии в Единый государственный реестр юридических лиц 27 января 2021 г. за ГРН 2217700539660.