Первый трейлер новой экранизации Mortal Kombat выйдет 18 февраля

Фото: kinopoisk.ru
Первый трейлер очередной экранизации Mortal Kombat будет представлен уже завтра - 18 февраля.
Информация об этом опубликована в официальном Twitter-аккаунте киноадаптации известной серии файтингов.
В анимированном анонсе авторы изобразили ледяного ниндзю Саб-Зиро, который, по предварительным данным, может стать одним из ключевых персонажей в новой истории франшизы.
Joe Taslim is Sub-Zero. #MortalKombatMovie trailer Thursday. pic.twitter.com/63Rv7Kwahs— Mortal Kombat Movie (@MKMovie) February 17, 2021
Премьера Mortal Kombat в российских кинотеатрах запланирована на 8 апреля.