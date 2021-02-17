Первый трейлер новой экранизации Mortal Kombat выйдет 18 февраля

Первый трейлер очередной экранизации Mortal Kombat будет представлен уже завтра - 18 февраля.

Информация об этом опубликована в официальном Twitter-аккаунте киноадаптации известной серии файтингов.

В анимированном анонсе авторы изобразили ледяного ниндзю Саб-Зиро, который, по предварительным данным, может стать одним из ключевых персонажей в новой истории франшизы.

Премьера Mortal Kombat в российских кинотеатрах запланирована на 8 апреля.