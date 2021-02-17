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Первый трейлер новой экранизации Mortal Kombat выйдет 18 февраля

Новости
    17.02.2021, 11:51
Текст:   Богдан Бобров
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Первый трейлер очередной экранизации Mortal Kombat будет представлен уже завтра - 18 февраля.

Фото: youtube.com/ Netflix Russia
Внезапно вышел трейлер сериала Netflix по "Доте"

Информация об этом опубликована в официальном Twitter-аккаунте киноадаптации известной серии файтингов.

В анимированном анонсе авторы изобразили ледяного ниндзю Саб-Зиро, который, по предварительным данным, может стать одним из ключевых персонажей в новой истории франшизы.

Премьера Mortal Kombat в российских кинотеатрах запланирована на 8 апреля.

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