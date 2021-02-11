Изменились даты российских премьер Mortal Kombat и "Дюны"

Кинокомпания Warner Bros. скорректировала график выхода своих фильмов в российский прокат. Информация опубликована сетевым изданием "Бюллетень кинопрокатчика".

Очередная экранизация серии файтингов Mortal Kombat стартует в кинотеатрах на неделю раньше, чем изначально планировалось - 8 апреля.

"Дюна" режиссера Дени Вильнёва станет доступна зрителям в нашей стране одновременно с мировой премьерой - 16 сентября.

Дата выхода фильма "Годзиллы против Конга" при этом осталась неизменной - 25 марта.

По всем своим громким новинкам Warner Bros. недавно выпустила один большой сборный трейлер.