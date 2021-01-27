Трейлер: новые кадры из "Матрицы 4", "Дюны", "Тома и Джерри" и не только

Студия Warner Bros. выложила ещё один общий трейлер своих ожидаемых суперпремьер, которые будут одновременно выходить в кинотеатрах и на HBO Max (к чему далеко не все киноделы, сотрудничающие с компанией, отнеслись с пониманием).

Среди них, напомним, четвёртая "Матрица", "Дюна" Дени Вильнёва, "Том и Джерри", приквел "Клана Сопрано", "Годзилла против Конга", "Мужские слёзы" Клинта Иствуда с ним в главной роли, "Заклятие 3", "Отряд самоубийц", "Мортал Комбат" и прочие потенциальные хиты.

Предыдущий такой ролик WB выложила в середине января, вызвав ажиотаж.

Напомним, в конце минувшей недели был опубликован первый полноценный трейлер фильма "Годзилла против Конга", который выйдет 26 марта.

Также студия объявила о планах снять сериал по вселенной "Матрицы".