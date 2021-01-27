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Трейлер: новые кадры из "Матрицы 4", "Дюны", "Тома и Джерри" и не только

Новости
    27.01.2021, 16:09
Текст:   Козьма Лоханкин
Фото: youtube.com/ Warner Bros. Pictures Фото: youtube.com/ Warner Bros. Pictures
Фото: youtube.com/ Warner Bros. Pictures

Студия Warner Bros. выложила ещё один общий трейлер своих ожидаемых суперпремьер, которые будут одновременно выходить в кинотеатрах и на HBO Max (к чему далеко не все киноделы, сотрудничающие с компанией, отнеслись с пониманием).

Фото: kinopoisk.ru
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Среди них, напомним, четвёртая "Матрица", "Дюна" Дени Вильнёва, "Том и Джерри", приквел "Клана Сопрано", "Годзилла против Конга", "Мужские слёзы" Клинта Иствуда с ним в главной роли, "Заклятие 3", "Отряд самоубийц", "Мортал Комбат" и прочие потенциальные хиты.

Предыдущий такой ролик WB выложила в середине января, вызвав ажиотаж.

Напомним, в конце минувшей недели был опубликован первый полноценный трейлер фильма "Годзилла против Конга", который выйдет 26 марта.

Также студия объявила о планах снять сериал по вселенной "Матрицы".

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