Netflix хочет показать фильм "Годзилла против Конга"

Новая "коронавирусная реальность" продолжает мощно перекраивать индустрию.

Как передает THR, ссылаясь на источник, потенциальный мегаблокбастер "Годзилла против Конга" (Godzilla vs. Kong) может не дождаться внятных просветов в широком прокате и пойти на стриминговые платформы.

По имеющимся "надежным" инсайдерским сведениям, вездесущий гигант Netflix попробовал выкупить картину у WarnerMedia за впечатляющие двести с лишним миллионов долларов, но получил отказ. Так как у компании, напомним, есть собственный стриминг - HBO Max. Где, кстати, уже в декабре выйдет и многострадальная вторая "Чудо-женщина" - параллельно с кинопремьерами в странах, где еще есть возможность посещать кинозалы.

Компания Legendary, которая профинансировала 75% "Годзиллы и Конга", комментировать новость оказалась. Тогда как Warner Bros. настаивает, что картина все еще планируется к выходу в кино в мае 2021-го.

Постановкой Godzilla vs. Kong занимался многостаночник Адам Вингард, известный, в частности, по жанровым антологиям "З/Л/О". Это его первый проект такого масштаба.

Фильм - продолжение линейки "Вселенной монстров", в рамках которой уже вышли "Годзилла", "Конг: Остров Черепа" и "Годзилла 2: Король монстров".

В ролях: Александр Скарсгорд, юное дарование Милли "Оди" Бобби Браун, Ребекка Холл, Джессика Хенвик.

Ранее сообщалось, что Netflix выпустит про Годзиллу мультсериал.

Перед этим проходила информация, что в Сеть может уйти и новый "Бонд". Что тоже оперативно было опровергнуто.