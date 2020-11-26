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Netflix хочет показать фильм "Годзилла против Конга"

Новости
    26.11.2020, 12:33
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

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Фото: kinopoisk.ru
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Как передает THR, ссылаясь на источник, потенциальный мегаблокбастер "Годзилла против Конга" (Godzilla vs. Kong) может не дождаться внятных просветов в широком прокате и пойти на стриминговые платформы.

По имеющимся "надежным" инсайдерским сведениям, вездесущий гигант Netflix попробовал выкупить картину у WarnerMedia за впечатляющие двести с лишним миллионов долларов, но получил отказ. Так как у компании, напомним, есть собственный стриминг - HBO Max. Где, кстати, уже в декабре выйдет и многострадальная вторая "Чудо-женщина" - параллельно с кинопремьерами в странах, где еще есть возможность посещать кинозалы.

Компания Legendary, которая профинансировала 75% "Годзиллы и Конга", комментировать новость оказалась. Тогда как Warner Bros. настаивает, что картина все еще планируется к выходу в кино в мае 2021-го.

Постановкой Godzilla vs. Kong занимался многостаночник Адам Вингард, известный, в частности, по жанровым антологиям "З/Л/О". Это его первый проект такого масштаба.

Фото: www.kinopoisk.ru
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Фильм - продолжение линейки "Вселенной монстров", в рамках которой уже вышли "Годзилла", "Конг: Остров Черепа" и "Годзилла 2: Король монстров".

В ролях: Александр Скарсгорд, юное дарование Милли "Оди" Бобби Браун, Ребекка Холл, Джессика Хенвик.

Ранее сообщалось, что Netflix выпустит про Годзиллу мультсериал.

Перед этим проходила информация, что в Сеть может уйти и новый "Бонд". Что тоже оперативно было опровергнуто.

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