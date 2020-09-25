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Милли Бобби Браун хочет продолжения "Энолы Холмс"

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    25.09.2020, 17:08
Текст:   Юлия Авакова
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Щеголеватая экранизация Netflix первой книги американской писательницы Нэнси Спрингер о сестре Шерлока и Майкрофта Холмса, получившая название "Энола Холмс", стала доступной для просмотра на стриминговом сервисе 23 сентября и получила вполне благосклонные отзывы зрителей. В съемках картины приняли участие Милли Бобби Браун, Фиона Шоу, Генри Кавилл, Сэм Клафлин и другие известные актеры.

Фото: www.kinopoisk.ru
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В интервью изданию Entertainment Weekly Милли Бобби Браун вспоминает ход своих рассуждений, когда она узнала о своем утверждении на главную роль. Она подошла к этому вопросу профессионально, как к очередному проекту. И уж точно не думала о том, что ей вскоре будет не хватать озорной героини. По мере углубления работы над ролью она влюбилась Энолу без памяти и стала рассматривать эту роль как самую любимую в своей карьере. Она также призналась, что очень бы хотела снова вернуться к этому образу.

Официальной реакции со стороны Netflix на мечтательное замечание юной актрисы пока не последовало. Отметим, что изначально экранизация не задумывалась как часть более крупного проекта. В то же время, если картина окажется успешной у зрителей, разработчикам не придется ломать голову в поисках источника вдохновения, ведь Спрингер написала шесть книг об Эноле Холмс, и юная особа, обосновавшаяся в Лондоне и решившая открыть детективное агентство, во всех занимает центральное место.

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