Вышел русский трейлер фильма о Томе и Джерри с Хлоей Морец

На YouTube-канале WBRussia только что опубликован локализованный трейлер игрового полнометражного фильма про извечное противостояние кота-недотыкомки Тома и коварного мышонка Джерри. И там в базисе всё по-прежнему - насилие и издевательства.

С той разницей, что вместо ног пожилой ворчливой негритянской прислуги в кадре активно появляются живые и вполне целые люди. Хлоя Грейс Морец и Майкл Пенья, например. Плюс в касте Роб Делани ("Дэдпул 2", "Форсаж: Хоббс и Шоу"), Колин Жост ("В активном поиске"), Кен Жонг ("Мальчишник в Вегасе", "Трансформеры 3: Темная сторона Луны").

Режиссер - Тим Стори ("Фантастическая четверка"), продюсер - Крис ДеФариа ("ЛЕГО Фильм 2", "Первому игроку приготовиться", "Гравитация"), сценарист - Кевин Костелло.

"Самые любимые заклятые враги Том и Джерри снова достанут топор войны! Фильм начинается с переезда Джерри в один из лучших отелей Нью-Йорка накануне "свадьбы века". И организатор в отчаянии приглашает Тома помочь ей избавиться от грызуна", - информирует синопсис.

Ну а что дальше - всё есть в ролике: кот, как обычно, не справляется, тогда как мышонок торжествует.

Премьера обещана на следующий год. Пока без даты.