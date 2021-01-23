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Кристофер Нолан может разорвать 20-летнее сотрудничество с WB

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    23.01.2021, 17:58
Текст:   Юлия Авакова
Фото: AP Photo/Photo by Matt Sayles/Invision Фото: AP Photo/Photo by Matt Sayles/Invision
Фото: AP Photo/Photo by Matt Sayles/Invision

У режиссера Кристофера Нолана наметились существенные разногласия с киностудией Warner Bros. Об этом сообщает The Wall Street Journal. Причиной возможного разрыва отношений является изменившаяся стратегия выпуска фильмов. В конце прошлого года в Warner Bros. объявили о кардинальной смене подхода к новым релизам - параллельно с выходом в прокат новинки станут доступны на стриминговом сервисе HBO Max.
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Совместная работа Нолана с Warner Bros. была достаточно плодотворной: такие громкие работы, как трилогия "Темный рыцарь", "Начало", "Интерстеллар", "Дюнкерк" и "Довод" были осуществлены режиссером в сотрудничестве с Warner Bros.

Именно эпопея с выходом на экраны "Довода" стала поводом для изменения стратегии компании в новых условиях. Дата премьеры долгожданной картины неоднократно переносилась на более поздний срок с тем, чтобы кинотеатры даже с учетом ограничений, вызванных пандемией COVID-19, смогли привлечь максимальное количество зрителей. Однако результаты, несмотря на все ухищрения, оказались неутешительными: в американском прокате лента собрала 57, 9 млн долларов, что в совокупности с зарубежным прокатом принесло 363,1 млн. долларов (при общем бюджете в 205 млн).

Фото: kinopoisk.ru
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Еще в декабре Нолан подверг критике нововведение киностудии, сказав, что такое решение не может быть принято в одностороннем порядке: те, кто вкладывают свое время и душу в создание кинематографических работ, заслужили право на то, чтобы быть услышанными, а не поставленными перед фактом. По мнению Нолана, решение киностудии сомнительно и с этической, и с экономической точки зрения, учитывая существующие мощности компании по распространению своих работ.

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