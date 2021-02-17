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Текст:   Александр Мелешенко 
22:40 17.02.2021
Российская газета - Столичный выпуск № 35(8386)

Деньги в студию

Почему в столичных новостройках все больше микроквартир

Квартиры-студии продолжают оставаться популярными среди покупателей жилья в новостройках. За прошлый год их доля достигла рекордных 15%. Риелторы подсчитали, что в строящихся домах в конце декабря студией была примерно каждая седьмая квартира. Почему же мы, ругавшие на чем свет стоит тесные хрущевки, теперь выбираем жилье не просто с маленькой кухней, а вообще без нее?
Инфографика "РГ" / Антон Переплетчиков / Александр Мелешенко

Напомню, студия представляет собой квартиру без отдельной кухни - вместо нее предусмотрена так называемая кухонная зона прямо в жилой комнате. Студии бывают и довольно большими, по 40-50 "квадратов", но чаще это именно малогабаритное жилье площадью не более 30 "квадратов". Риелторы говорят, что средние размеры студии в столице сейчас - около 26 квадратных метров.

Фото: iStock
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Выглядит это так: открываете входную дверь и оказываетесь в довольно тесном коридоре, который с одной стороны подпирает стена соседней квартиры, а с другой - стена санузла. Туалет практически всегда совмещен с ванной, причем ванна может туда даже не влезть, ее заменяет душевая кабина. Иногда жильцы ставят кабины сами, чтобы выиграть место под стиральную машинку. Заканчивается небольшой коридор сразу комнатой, в которой у одной стены стоит маленький кухонный гарнитур с плитой. Полноценную кровать в таком жилье ставят редко для экономии пространства, обычно ее заменяет раскладной диван.

Да, жилье не самое комфортное, но жить одному там вполне сносно - некоторые студенты, холостяки и другие одинокие люди даже специально выбирают такие квартиры. Говорят, убираться легче, коммунальные платежи ниже, цена самой студии тоже демократичная - одни плюсы...

Риелторы отмечают, что главный секрет популярности микроквартир кроется как раз в последнем аргументе - у них низкая цена, что и формирует спрос. Студия обычно дешевле обычной однушки на миллион-другой. Этот же фактор стал решающим и в прошлом году, когда интерес к жилью в Москве рос как на дрожжах из-за льготной ипотеки.

Студии покупают и одиночки, и молодые семьи, и инвесторы, которые хотят вложить свои накопления

"Предложение перераспределилось в пользу небольших квартир за счет более просторного жилья, - объясняет "РГ" управляющий партнер компании "Метриум" Мария Литинецкая. - Это прямо связано с ростом цен. Средняя стоимость квартиры в новостройке эконом- и комфорт-класса в столице увеличилась на 19%. Доходы при этом в основном стагнируют, а спрос прямо завязан на доступность ипотечных ставок. В такой ситуации объективно многие клиенты будут делать выбор в пользу более доступного и маленького жилья".

Студии при этом покупают самые разные люди. Здесь и одиночки, которых такое жилье на ближайшие годы вполне устраивает. И молодые семьи, которые пока могут позволить себе лишь самый доступный и, как следствие, крохотный угол. И инвесторы, которые хотят вложить свои накопления. Сдать в аренду студии можно почти за те же деньги, что и полноценную однушку, так зачем же платить больше?

Фото: Сергей Михеев/ РГ
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В риелторской компании "Миэль" подсчитали, что за последний год на рынке аренды микроквартир стало на 20% больше - это как раз вчерашние покупатели студий в строящихся домах начинают искать для них арендаторов. Последними нередко выступают студенты. "Для них это более предпочтительно, чем аренда комнаты, и более доступно по цене, чем найм полноценной квартиры", - поясняет управляющий директор компании Мария Жукова.

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