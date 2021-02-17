Правительство обсудило стратегию ограничения выбросов парниковых газов

Кабинет министров на заседании в среду рассмотрел проект федерального закона "Об ограничении выбросов парниковых газов". "Это часть наших международных обязательств в рамках Парижского соглашения и новая климатическая политика Российской Федерации. Такое регулирование мы принимаем впервые", - подчеркнул премьер-министр Михаил Мишустин.

Законопроект является частью российской климатической повестки и создает принципиально новый механизм регулирования экономики, пояснили в Министерстве экономического развития. Он поэтапно вводит модель регулирования выбросов парниковых газов без налогообложения и обязательных платежей. Это принципиальное отличие от европейского пути. В законопроекте нет ограничительных мер для бизнеса, квот и платы за выбросы. Приоритет отдан защите интересов российских производителей.

На базе документа появится система государственного учета и реализации проектов по сокращению выбросов парниковых газов и по увеличению их поглощения. "Теперь все предприятия, работа которых сопровождается значительными объемами выбросов парниковых газов, будут отчитываться об этом. Такое требование станет обязательным для каждого из них", - заявил Михаил Мишустин.

К крупным на первом этапе до 2024 года отнесены предприятия, производящие более 150 тысяч тонн эквивалента углекислого газа. Остальные организации, отметили в Минэкономразвития, вправе представлять данные добровольно.

"При этом новое регулирование даст возможность бизнесу осуществлять собственные климатические проекты, а их реализация позволит привлекать "зеленые" инвестиции", - отметил премьер. В кабинете министров рассчитывают, что законопроект будет стимулировать предприятия активнее модернизировать производства и внедрять новые технологии, чтобы снизить углеродный след их продукции.

В примеры таких проектов в Министерстве экономического развития приводят модернизацию производств, увеличивающую энерго- или ресурсоэффективность и сокращающую вредные выбросы; лесоклиматические проекты, способствующие поглощению парниковых газов в природных экосистемах.

Для реализации законопроекта необходимо подготовить 11 подзаконных актов, а также изменения в Кодекс об административных правонарушениях и Налоговый кодекс.