Премьер-министр Михаил Мишустин продлил упрощенный порядок назначения инвалидности. Он будет действовать до 1 октября.

"За это время должны быть созданы все условия, чтобы и после окончания действия временного порядка большинство граждан могли устанавливать или продлевать инвалидность без личного присутствия", - заявил глава правительства и попросил министерство труда и социальной защиты проработать этот вопрос.

Временный формат вводился в апреле прошлого года в связи с распространением коронавирусной инфекции. Он предполагает автоматическое продление ранее установленной инвалидности на последующие шесть месяцев, позволяет впервые присваивать ее без личного обращения в бюро медико-социальной экспертизы.

"Поликлиники и больницы сами передадут необходимые документы. Без личного обращения будут назначаться и меры поддержки, предусмотренные для людей с ограничениями здоровья: пенсии, средства реабилитации", - подчеркнул Михаил Мишустин.

По поручению президента также упрощается порядок освидетельствования тех, кто оформляет инвалидность впервые. "Решение об этом будет приниматься по результатам обследования за последний год, и что важно - заочно, без участия человека", - сказал Мишустин.

Обновлять данные, снова проходить врачей, собирать дополнительные документы и справки будет не нужно, уточнил он. "По такому же принципу будет уточняться программа реабилитации", - пояснил премьер-министр.

"Ситуация с коронавирусом показала, что упрощенный порядок востребован людьми. Он гораздо удобнее, отнимает меньше времени", - добавил он.