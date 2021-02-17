Президент Египта призвал граждан страны ограничить рождаемость

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси считает необходимым сократить темпы рождаемости в стране. Такое заявление глава государства сделал во вторник во время торжественного открытия медицинских объектов в провинции Исмаилия.

По его словам, сохранение нынешних темпов роста населения Египта - до двух миллионов человек ежегодно - не позволит гражданам почувствовать улучшение условий жизни, пишет РИА Новости. Ас-Сиси отметил важность понимания опасности роста населения для всех египетских семей. "Более двух детей - становится очень большой проблемой", - подчеркнул президент.

Оптимальным для Египта является ежегодный прирост в 400 тысяч человек, отметил египетский лидер. При этом власти не стремятся решать данную проблему путем принятия строгих законов. "Мы работаем над программой, чтобы разрешить проблему увеличения населения", - заявил ас-Сиси.

Численность населения Египта сейчас составляет 101 миллион человек. По этому показателю страна является первой среди арабских государств, третьей в Африке и 14-й в мире. По данным специалистов, к 2052 году число жителей Египта достигнет 193 миллионов человек, а в случае внедрения успешных мер по контролю за ростом рождаемости - порядка 143 миллионов.

Власти Египта считают прирост населения одной из главных проблем, тормозящих экономическое развитие. При этом, согласно данным переписи 2017 года, Египет остается одним из самых молодых государств - каждому третьему египтянину от 15 до 34 лет.