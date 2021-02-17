Новости

Нижняя палата парламента Франции приняла законопроект против сепаратизма 02:06
В Канаде выявлен первый случай заражения бразильским штаммом коронавируса 01:45
В пустыне Невада технологическая фирма стремится стать правительством 01:25
"ПСЖ" разгромил "Барселону" в Лиге чемпионов 01:10
"Прогресс МС-16" пристыкуется к МКС 00:53
Президент Египта призвал граждан страны ограничить рождаемость 00:50
В Великобритании избежавшие карантина туристы оштрафованы на &10 000 00:48
В США семья погибла в пожаре, пытаясь согреть обесточенный дом камином 00:25
Власти США начнут обработку заявок о предоставлении убежища с 19 февраля 00:21
В США из-за непогоды отменены почти 2,8 тысячи авиарейсов 00:20
Посольство РФ ответило на призыв Эстонии ввести новые санкции 16.02.2021
"РБ Лейпциг" - "Ливерпуль" - онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов 16.02.2021
В ВОЗ оценили вероятность третьей волны коронавируса 16.02.2021
Ростуризму поручили проработать меры поддержки туротрасли 16.02.2021
Минвостокразвития предложило ужесточить статью УК о добыче драгметаллов 16.02.2021
В ВОЗ допустили появление мутаций COVID-19, требующих адаптации вакцин 16.02.2021
Фуркад допустил возможность стать тренером сборной России по битлону 16.02.2021
Таможня сократила число проверок бизнеса на 30 процентов 16.02.2021
Минюст: Россия не освободит Навального в рамках обеспечительных мер в случае требования ЕС 16.02.2021
В Москве мужчина выжил после пяти клинических смертей за ночь 16.02.2021
Григорий Рапота награжден орденом Почета 16.02.2021
В московском метро из-за человека на путях остановлено движение поездов 16.02.2021
В Петербурге вскрыли группу, похищавшую средства маткапитала 16.02.2021
В Москве девочка напала с ножом на прабабушку 16.02.2021
Лукашенко одобрил соглашение о перевалке нефтепродуктов через РФ 16.02.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как выбрать хороший педагогический университет
Как выбрать хороший педагогический университет
Верховный суд разъяснил, как вернуть валютный долг
Верховный суд разъяснил, как вернуть валютный долг
Как изменились санитарные правила для школ
Как изменились санитарные правила для школ
17.02.2021 00:50
Рубрика: В мире

Президент Египта призвал граждан страны ограничить рождаемость

Фото: AFP/MOHAMED EL-SHAHED Фото: AFP/MOHAMED EL-SHAHED
Фото: AFP/MOHAMED EL-SHAHED

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси считает необходимым сократить темпы рождаемости в стране. Такое заявление глава государства сделал во вторник во время торжественного открытия медицинских объектов в провинции Исмаилия.

Япония будет использовать искусственный интеллект для повышения рождаемости

По его словам, сохранение нынешних темпов роста населения Египта - до двух миллионов человек ежегодно - не позволит гражданам почувствовать улучшение условий жизни, пишет РИА Новости. Ас-Сиси отметил важность понимания опасности роста населения для всех египетских семей. "Более двух детей - становится очень большой проблемой", - подчеркнул президент.

Оптимальным для Египта является ежегодный прирост в 400 тысяч человек, отметил египетский лидер. При этом власти не стремятся решать данную проблему путем принятия строгих законов. "Мы работаем над программой, чтобы разрешить проблему увеличения населения", - заявил ас-Сиси.

Численность населения Египта сейчас составляет 101 миллион человек. По этому показателю страна является первой среди арабских государств, третьей в Африке и 14-й в мире. По данным специалистов, к 2052 году число жителей Египта достигнет 193 миллионов человек, а в случае внедрения успешных мер по контролю за ростом рождаемости - порядка 143 миллионов.

Власти Египта считают прирост населения одной из главных проблем, тормозящих экономическое развитие. При этом, согласно данным переписи 2017 года, Египет остается одним из самых молодых государств - каждому третьему египтянину от 15 до 34 лет.

В мире Африка Египет

Главное сегодня

Путин дал оценку работе Дегтярева
Интервью с замглавы Минцифры Евгением Кисляковым. Главное
Лавров ответил на призыв Вашингтона с опаской относиться к "Спутнику V"
СМИ: США начали переговоры с Германией по "Северному потоку-2"
В ВОЗ допустили появление мутаций COVID-19, требующих адаптации вакцин
Как Европа переживает пандемию
О чем в разных странах нельзя писать госслужащим в соцсетях