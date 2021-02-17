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17.02.2021 04:31
Рубрика: Власть

Формула зарплаты

Президент поручил устранить проблемы с зарплатами бюджетников
Текст: Кира Латухина
Российская газета - Неделя № 34(8385)
Лауреат президентской премии для молодых ученых Анастасия Проскурина пожаловалась Владимиру Путину на маленькую зарплату. Выслушав молодого ученого, глава государства поручил разобраться с "фокусами" с доходами бюджетников - по каждому специалисту. Работники этой сферы должны получать, как написано в майских указах.
Владимир Путин - о повышении зарплат работников бюджетной сферы: "Здесь недопустимо какое-либо крючкотворство!" Фото: РИА Новости www.ria.ru Владимир Путин - о повышении зарплат работников бюджетной сферы: "Здесь недопустимо какое-либо крючкотворство!" Фото: РИА Новости www.ria.ru
Владимир Путин - о повышении зарплат работников бюджетной сферы: "Здесь недопустимо какое-либо крючкотворство!" Фото: РИА Новости www.ria.ru

На заседании совета по науке и образованию старший научный сотрудник Института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН Анастасия Сергеевна Проскурина назвала президенту свою зарплату - 25 тысяч рублей. И еще 6 тысяч надбавка. Владимир Путин заметил, что даже в сумме это не тянет на ориентиры майского указа - у ученых должны быть двукратные зарплаты по региону.

Фото: РИА Новости
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- После того как вы издали указ о повышении зарплат научным сотрудникам - это было почти три года назад, - у нас сотрудникам было предложено перейти на полставки, чтобы отчитаться в повышении зарплат, - рассказала Анастасия Проскурина. - По бумагам идет полставки, при этом мы продолжаем работать полный рабочий день.

Но принципиальная девушка не стала участвовать в таких схемах. Президент обратился к главе минфина. Антон Силуанов сказал, что по отчетам зарплаты ученых в регионе - 210 процентов от средней (то есть соответствуют майскому указу). Президента ответ не устроил.

- Если вы говорите, у вас информация о том, что у них 200 процентов от среднего в регионах, - "где деньги, Зин"? - спросил Путин. - Где они? Она сидит напротив в телевизоре, как в деревне говорят, Анастасия Сергеевна, у нее 25 тысяч, а должно быть 78, правда? Или 80 даже, если 210. Так где они? Давайте вместе с Фальковым (Валерий Фальков - глава минобрнауки. - Прим. "РГ".) займитесь-ка этим делом, хорошо?

Позднее на совещании с членами правительства президент устроил разбор полетов и предупредил министров:

- Достигнутый уровень оплаты труда снижаться не должен, здесь недопустимо какое-либо крючкотворство!

Смысл ведь не в отчетах, а в реальных зарплатах. Но начались игры в статистику. "В результате по отчетам все вроде бы как сходится, но подчас за счет различных ухищрений, когда специалистов переводят на сокращенный режим работы, на половину или на четверть ставки, нагрузка при этом не снижается, а то и растет", - сказал Путин. Как в институте, где работает Проскурина.

Президент поручил изучить зарплаты бюджетников во всех сферах - не в среднем, а по каждому специалисту, и посмотреть на разницу зарплат сотрудников и руководителей - разрыв бывает внушительным. "Если высчитывать среднюю зарплату, цифра на первый взгляд может получиться приличной, а на самом деле бывает так, что у одних густо, а у других пусто", - сказал он.

В институте, где трудится Проскурина, работают 388 человек, из них 80 не на полную ставку. Старшие научные сотрудники получают 77 600 рублей. Из них только 71 человек - 222 процента от средней по экономике. "При этом счета не были обнулены, на счетах учреждения еще оставались деньги, по-моему, 30 млн?" - спросил Путин министра науки и высшего образования. Валерий Фальков подтвердил. "То есть руководство учреждения посчитало, что эти деньги нужно оставить на счетах университета, не посчитало возможным направить это на поддержание уровня заработной платы", - произнес президент.

"Мы видим, что 30 процентов научных сотрудников получают больше, чем в среднем по экономике, а 70 процентов - меньше, чем в среднем по экономике", - продолжил Путин "разбирать" институт. Он призвал отказаться от "фокусов" при начислении зарплат, подметив, что базовая ставка в одном регионе в похожих учреждениях на одной улице может существенно отличаться.

Выяснилась и другая хитрость. Уровень зарплат научных сотрудников должен быть 200 процентов от средней по региону. "Но считают-то на самом деле, как выяснилось, не от среднего по экономике. От чего считают, Валерий Николаевич?" - спросил Путин. "От среднего дохода от трудовой деятельности", - ответил министр. А эти показатели отличаются.

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости
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- Слушайте, - обратился Путин к руководителям ведомств, - ведь когда мы говорим публично много раз, повторяем одно и то же: среднее по экономике такое-то, - люди же смотрят, тем более речь идет о научных сотрудниках, считать-то умеют не хуже нас с вами, а может быть, и получше. Тогда нужно так и сказать: от среднего дохода от трудовой деятельности, - и объяснить, что это такое. Нужно, чтобы в этих вопросах не было никакого двойного толкования.

Надо объяснять так, чтобы было понятно всем. "Здесь нет ничего сложного, люди разберутся. Но тогда не будет складываться впечатление, что власть их надувает - говорят одно, а на самом деле на практике другое", - заявил президент. "Такие огрехи, безусловно, надо зачистить", - распорядился он. Ключевое требование - оплата труда должна быть прозрачной, понятной и справедливой. А система контроля - учитывать доход каждого конкретного специалиста, а не только усредненные показатели.

Власть Работа власти Внутренняя политика Экономика Работа Зарплата Президент Повышение зарплат бюджетникам

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