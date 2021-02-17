При жизни Вадим Усов как поэт не публиковался

Вадим Усов, 20 лет

Усов Вадим Николаевич (23.11.1923 - 20.02.1944), главный старшина, командир орудия истребительно-противотанковой батареи 45-мм пушек 61-го стрелкового полка 45-й стрелковой дивизии Карельского фронта.

Родился в Детском Селе (до 1918 года - Царское Село, ныне - Пушкин). Школу окончил в Ленинграде в 1941 году. Поступил в Высшее военно-морское инженерное училище имени Ф.Э. Дзержинского. При жизни как поэт не публиковался.

Погиб при освобождении Карелии.

18 марта 1944 года приказом N054 61-го полка 45-й стрелковой дивизии награжден посмертно медалью "За отвагу". Из приказа о награждении: "Командира орудия истребительно-противотанковой батареи главстаршину Усова Вадима Николаевича за то, что при боевых стрельбах прямой наводкой проявил исключительную выдержку и мужество. Противник по его орудию открыл сильный артминогонь; тов. Усов, презирая опасность, в свою очередь открыл уничтожающий огонь по дзоту противника. В результате чего дзот противника был разрушен. В этом бою тов. Усов пал смертью храбрых".