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17.02.2021 15:03
Рубрика: Общество

Проект: Итоговое сочинение в школах пройдет 15 апреля

Текст: Ксения Колесникова
Фото: Максим Богодвид/РИА Новости Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

Минпросвещения и Рособрнадзор планируют провести итоговое сочинение для 11-х классов 15 апреля. Проект приказа об этом опубликован на федеральном портале проектов нормативных актов, сообщает ТАСС.

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
Опубликовано новое расписание ЕГЭ и ОГЭ на 2021 год

Ранее эта дата была намечена на 5 апреля.

"Слова "5 апреля 2021 года" заменить словами "15 апреля 2021 года", - говорится в документе.

Изменения вносятся в приказ "Об особенностях проведения ГИА по программам среднего общего образования в 2020/21 учебном году в части проведения итогового сочинения".

Дополнительные даты - 5 мая и 19 мая 2021 г.

Напомним, итоговое сочинение - это допуск к ЕГЭ. Основной период ЕГЭ намечен с 31 мая по 2 июля, Выпускники, которые не будут поступать в вуз, будут сдавать вместо ЕГЭ - Государственный выпускной экзамен по русскому и математике.

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