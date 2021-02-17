Проект: Итоговое сочинение в школах пройдет 15 апреля

Минпросвещения и Рособрнадзор планируют провести итоговое сочинение для 11-х классов 15 апреля. Проект приказа об этом опубликован на федеральном портале проектов нормативных актов, сообщает ТАСС.

Ранее эта дата была намечена на 5 апреля.

"Слова "5 апреля 2021 года" заменить словами "15 апреля 2021 года", - говорится в документе.

Изменения вносятся в приказ "Об особенностях проведения ГИА по программам среднего общего образования в 2020/21 учебном году в части проведения итогового сочинения".

Дополнительные даты - 5 мая и 19 мая 2021 г.

Напомним, итоговое сочинение - это допуск к ЕГЭ. Основной период ЕГЭ намечен с 31 мая по 2 июля, Выпускники, которые не будут поступать в вуз, будут сдавать вместо ЕГЭ - Государственный выпускной экзамен по русскому и математике.