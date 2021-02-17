ПСБ подключил Нефтьмагистраль к Системе быстрых платежей

ПСБ реализовал для сети АЗС Нефтьмагистраль возможность проведения операций в Системе быстрых платежей (СПБ) на кассах по QR-коду. Принимать платежи теперь можно без использования POS-терминала.

Подключение сервиса дает бизнесу еще несколько преимуществ, среди которых увеличение скорости обслуживания клиентов и повышение безопасности транзакций, так как процедура не требует использования банковской карты и введения пин-кода. За счет специальных тарифов СБП комиссия за прием платежей снижается до 0,4%.

Для выполнения транзакции используется технология динамического QR-кода, который выводится на кассовом аппарате и не требует использования POS-терминала. Оплатить покупку на АЗС Нефтьмагистраль сможет любой клиент через мобильное приложение банка, подключенное к СБП. Необходимо отсканировать QR-код камерой на мобильном устройстве и подтвердить оплату. Списание и зачисление денежных средств занимает несколько секунд, после чего покупатель получает виртуальный чек в мобильном приложении банка и кассовый чек у продавца.

"Мы отмечаем увеличение оборотов безналичных платежей в эквайринговой сети банка в среднем на 30% каждый год. Во многом этому способствует развитие сервисов приема платежей, включая технологические решения, которые повышают скорость и удобство обслуживания клиентов", - рассказал директор департамента эквайринга ПСБ Никита Хомутов.

ПСБ в числе первых российских банков подключился к системе быстрых платежей и сегодня предлагает предпринимателям несколько схем оплаты, учитывающих особенности бизнес-процессов компаний. Одна из таких схем - возможность оплаты услуги или товара на кассах по QR-коду.

Компания ТД Нефтьмагистраль стала первой сетью АЗС в Москве и Московской области, использующей систему быстрых платежей (СБП) на всех торговых точках.

Материал предоставлен ПАО "Промсвязьбанк"