ПСБ подключил Нефтьмагистраль к Системе быстрых платежей

Новости

На Ямале полицейский застрелил хаски, покусавшую детей 12:49
Прошедший 16 февраля снегопад добавил столичным сугробам 3 см 12:49
Зюганов: Выборная кампания не должна превратиться в гражданскую междоусобицу 12:45
Две трети жителей США высказались за создание третьей партии 12:42
Новая боевая экипировка может получить функцию электрообогрева 12:40
Школьники в Благовещенске потеряли сознание после распыления баллончика 12:21
В метро Москвы станет больше автоматов с зарядными устройствами 12:16
Володин призвал не допускать нарушения прав россиян в ходе думских выборов 12:12
В России рассекретили документы по освобождению Заполярья и Норвегии 12:08
Найден мертвым оператор "Войны и мира" Бондарчука Аветис Зенян 12:07
В Новой Москве появятся первые небоскребы 12:06
Путин не видит ничего необычного в поведении Запада в отношении России 12:04
Володин: ГД в эту сессию завершит работу по реализации поправок к Конституции 12:01
Простуда или пневмония: Врачи выясняют диагноз Михаила Боярского 11:56
Путин заявил о недопустимости ударов по суверенитету России 11:55
Тюменские ученые разработают умные лампы для "жаворонков" и "сов" 11:55
На Сахалине машина скорой помощи попала в снежную лавину 11:53
Первый трейлер новой экранизации Mortal Kombat выйдет 18 февраля 11:51
В январе 76 домов исключены из реестра проблемных 11:40
В Петербурге задержали гадалку, "снявшую порчу" за один миллион рублей 11:38
Минфин настаивает на обнулении импортных пошлин на бриллианты 11:36
Причиной смерти найденного на Ямале мамонта мог стать несчастный случай 11:36
В Новосибирске мужчина избил маленького внука на глазах других детей 11:35
Актер Кахи Кавсадзе госпитализирован в тяжелом состоянии 11:31
Водителей столичного региона предупредили о перекрытиях трасс 11:07
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как выбрать хороший педагогический университет
Как выбрать хороший педагогический университет
Верховный суд разъяснил, как вернуть валютный долг
Верховный суд разъяснил, как вернуть валютный долг
Как изменились санитарные правила для школ
Как изменились санитарные правила для школ
17.02.2021 12:34

ПСБ подключил Нефтьмагистраль к Системе быстрых платежей

ПСБ реализовал для сети АЗС Нефтьмагистраль возможность проведения операций в Системе быстрых платежей (СПБ) на кассах по QR-коду. Принимать платежи теперь можно без использования POS-терминала.

Подключение сервиса дает бизнесу еще несколько преимуществ, среди которых увеличение скорости обслуживания клиентов и повышение безопасности транзакций, так как процедура не требует использования банковской карты и введения пин-кода. За счет специальных тарифов СБП комиссия за прием платежей снижается до 0,4%.

Для выполнения транзакции используется технология динамического QR-кода, который выводится на кассовом аппарате и не требует использования POS-терминала. Оплатить покупку на АЗС Нефтьмагистраль сможет любой клиент через мобильное приложение банка, подключенное к СБП. Необходимо отсканировать QR-код камерой на мобильном устройстве и подтвердить оплату. Списание и зачисление денежных средств занимает несколько секунд, после чего покупатель получает виртуальный чек в мобильном приложении банка и кассовый чек у продавца.

"Мы отмечаем увеличение оборотов безналичных платежей в эквайринговой сети банка в среднем на 30% каждый год. Во многом этому способствует развитие сервисов приема платежей, включая технологические решения, которые повышают скорость и удобство обслуживания клиентов", - рассказал директор департамента эквайринга ПСБ Никита Хомутов.

ПСБ в числе первых российских банков подключился к системе быстрых платежей и сегодня предлагает предпринимателям несколько схем оплаты, учитывающих особенности бизнес-процессов компаний. Одна из таких схем - возможность оплаты услуги или товара на кассах по QR-коду.

Компания ТД Нефтьмагистраль стала первой сетью АЗС в Москве и Московской области, использующей систему быстрых платежей (СБП) на всех торговых точках.

Материал предоставлен ПАО "Промсвязьбанк"

Пресс-релизы Компании Пресс-релизы компаний

Главное сегодня

Путин заявил о недопустимости ударов по суверенитету России
Совфед ввел штрафы за нарушение правил работы физлиц и НКО-иноагентов
В МВД РФ предупредили о новых формах телефонного мошенничества
За сутки в России подтверждено 12 828 случаев COVID-19 в 85 регионах
В Минсельхозе назвали причины роста цен на картофель