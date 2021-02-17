Публичные слушания проектов организуют на портале госуслуг

Жители даже самых небольших населенных пунктов получат возможность активнее участвовать в публичных слушаниях и общественных обсуждениях проектов на своих территориях, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Это предусмотрено поправками в принципы организации местного самоуправления.

Проект федерального закона кабинет министров рассмотрел на заседании в среду. "Голосование станет доступно через Единый портал государственных услуг или на официальном интернет-сайте органа местного самоуправления, обязанность которого - предоставить людям техническую возможность высказать свое мнение, отправить предложение или проголосовать в электронной форме", - пояснил глава правительства суть нововведений.

- Важно, чтобы при обсуждении инициатив мнение каждого жителя было услышано, когда речь идет о проектах городского благоустройства, строительстве социально значимых объектов, - подчеркнул Мишустин. - То есть всех вопросах, которые прямо касаются качества жизни людей, их настроения и самочувствия.