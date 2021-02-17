Путин назвал деятельность иностранных цифровых платформ вызовом для России

В России должны заранее подумать о том, как реагировать на возможные ограничения со стороны крупных цифровых платформ, заявил президент Владимир Путин на встрече с руководителями фракций Госдумы.

Это вызов не только для нашей страны, напомнил глава государства о действиях IT-компаний даже в отношении экс-президента США Дональда Трампа, которому блокировали доступ к его аккаунтам социальных сетях. "Такой водораздел идет по миру в целом. Он идеологический такой водораздел. Это совершенно очевидная вещь", - подчеркнул Путин.

- Если уж они в своей стране так ведут себя, то как же они будут относиться к другим, считая себя исключительными. Это серьезный вопрос, и мы, конечно, должны об этом заранее подумать, - сказал президент.