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10.02.2021 20:04
Рубрика: В мире

Twitter больше не откроет Трампу доступ к платформе

Текст: Диана Ковалева

Соцсеть Twitter не даст бывшему президенту США Дональду Трампу доступ к своей платформе, даже если он вновь займет государственную должность. Об этом заявил вице-президент компании по финансам Нед Сигал.

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"Наша политика такова, что, если вы удалены с платформы, вы удалены с нее независимо от того, комментатор ли вы, финансовый директор, бывший или действующий политик", - цитирует Сигала телеканал CNBC.

Он также отметил, что правила Twitter нацелены на то, чтобы пользователи соцсети "не призывали к насилию", так что если кто-нибудь сделает это, то он будет удален без возможности вернуться. Сигал подчеркнул, что даже новая госдолжность не вернет Трампу доступ к соцсети.

Напомним, что руководство Twitter заблокировало аккаунт Трампа после беспорядков в Вашингтоне в начале января. Такое решение было принято из-за нарушения им правил микроблога, а также опасений, что он может попытаться спровоцировать новые беспорядки.

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