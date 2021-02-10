Twitter больше не откроет Трампу доступ к платформе

Соцсеть Twitter не даст бывшему президенту США Дональду Трампу доступ к своей платформе, даже если он вновь займет государственную должность. Об этом заявил вице-президент компании по финансам Нед Сигал.

"Наша политика такова, что, если вы удалены с платформы, вы удалены с нее независимо от того, комментатор ли вы, финансовый директор, бывший или действующий политик", - цитирует Сигала телеканал CNBC.

Он также отметил, что правила Twitter нацелены на то, чтобы пользователи соцсети "не призывали к насилию", так что если кто-нибудь сделает это, то он будет удален без возможности вернуться. Сигал подчеркнул, что даже новая госдолжность не вернет Трампу доступ к соцсети.

Напомним, что руководство Twitter заблокировало аккаунт Трампа после беспорядков в Вашингтоне в начале января. Такое решение было принято из-за нарушения им правил микроблога, а также опасений, что он может попытаться спровоцировать новые беспорядки.